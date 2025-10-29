El tiempo
Un miércoles nublado en la Región
Las máximas suben ligeramente hasta los 26 grados en Murcia
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 29 de octubre, cielos muy nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, más probables de madrugada.
Las temperaturas irán en ascenso, que será más acusado en las mínimas del norte de la Región, y los vientos soplarán flojos variables, aumentando a entre flojos y moderados del suroeste por la tarde, con intervalos fuertes en el litoral.
En concreto, se esperan 17 grados de temperatura mínima y 25 de máxima en Cartagena; 12 de mínima y 23 de máxima en Caravaca de la Cruz; 14 de mínima y 24 de máxima en Lorca; 10 de mínima y 22 de máxima en Yecla; y 15 de mínima y 26 de máxima en la ciudad de Murcia.
