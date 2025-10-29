Un miércoles nublado en la Región

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este miércoles, 29 de octubre, cielos muy nubosos, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, más probables de madrugada.

Las temperaturas irán en ascenso, que será más acusado en las mínimas del norte de la Región, y los vientos soplarán flojos variables, aumentando a entre flojos y moderados del suroeste por la tarde, con intervalos fuertes en el litoral.

En concreto, se esperan 17 grados de temperatura mínima y 25 de máxima en Cartagena; 12 de mínima y 23 de máxima en Caravaca de la Cruz; 14 de mínima y 24 de máxima en Lorca; 10 de mínima y 22 de máxima en Yecla; y 15 de mínima y 26 de máxima en la ciudad de Murcia.