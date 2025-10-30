La militancia de Junts ratifica con un 86,98% el acuerdo de la dirección de romper con el PSOE

La militancia de Junts ha ratificado con un 86,98% el acuerdo de la dirección de romper con el PSOE en la consulta interna que ha celebrado este miércoles y jueves.

En un comunicado, detallan también que un 10,22% de las bases han votado en contra del acuerdo y un 2,8% ha votado en blanco, y la participación ha sido del 66,29%.

La pregunta a la que han contestado los militantes ha sido: "¿Estás de acuerdo con la propuesta de la dirección nacional de dar por finalizado el acuerdo de investidura con el PSOE ante los reiterados incumplimientos de sus compromisos?".

El partido que lidera Carles Puigdemont ha optado por la fórmula de celebrar una consulta porque fueron las mismas bases las que también validaron, en su momento, el pacto con los socialistas que se tradujo en el acuerdo de Bruselas, en 2023.

Fue el lunes cuando la dirección de Junts acordó por unanimidad romper con el PSOE tras una reunión en Perpignan (Francia) pese a los intentos de los socialistas durante los últimos días para que los de Puigdemont dieran marcha atrás.