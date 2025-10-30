Un experto propone un cambio trascendental: reemplazar las unidades estadounidenses en Europa por drones

La tradicional doctrina militar de Estados Unidos, centrada durante décadas en la defensa de Europa con imponentes brigadas mecanizadas, se enfrenta a un replanteamiento de enorme envergadura. La Administración Trump ha virado el timón de su política exterior, reorientando el foco estratégico hacia el Pacífico y el hemisferio occidental. Esta nueva realidad obliga a Washington a concebir un nuevo modelo de disuasión global, más ágil y adaptado a las exigencias del siglo XXI, dejando atrás el costoso despliegue permanente de fuerzas pesadas en el Viejo Continente. Este cambio de paradigma está impulsando al mismo tiempo la creación de una nueva compañía de defensa militar orientada a la soberanía europea, evidenciando la respuesta del continente al nuevo escenario geopolítico.

De hecho, la pieza central de esta innovadora propuesta es el concepto de «sustitución». En lugar de complementar a las tropas, los sistemas no tripulados pasarían a reemplazar directamente a las unidades blindadas convencionales. La idea es revolucionaria: cambiar las guarniciones tradicionales por unidades expedicionarias de drones, lo que supone la sustitución de plataformas costosas por tecnología de vanguardia que puede ofrecer un valor militar equivalente con una inversión económica muy inferior. Este enfoque se ve respaldado por la continua innovación en el sector, como demuestra el reciente dron ultra sigiloso presentado por Lockheed Martin, diseñado para operar en entornos complejos.

En este nuevo esquema, serían los socios europeos de la OTAN quienes asumirían la responsabilidad de aportar el grueso de las fuerzas convencionales, como tanques e infantería. Estados Unidos, por su parte, se concentraría en un rol de apoyo tecnológico, desplegando capacidades avanzadas de ataque, reconocimiento y, sobre todo, guerra electrónica, tal y como han publicado en Defense News. Se trata de un cambio radical en el reparto de cargas dentro de la Alianza Atlántica. De hecho, ya existen iniciativas en marcha, como el proyecto para desarrollar un nuevo vehículo blindado entre seis países europeos para modernizar sus ejércitos.

El nuevo reparto de papeles en la defensa de Europa

Por ello, el análisis defiende con firmeza la vigencia de drones de gran autonomía y altitud media, como el MQ-1C Gray Eagle, oponiéndose a los planes para su retirada. La versatilidad de este tipo de aeronaves, capaces de portar una amplia gama de armas y sensores, las convierte en la herramienta idónea para proporcionar a los aliados europeos capacidades de guerra electrónica y de reconocimiento de última generación en cualquier escenario de conflicto.

Asimismo, para que esta transformación sea económicamente viable, la propuesta sugiere que estas nuevas unidades especializadas en drones se creen dentro de la Reserva del Ejército y la Guardia Nacional. Esta medida busca minimizar los costes fijos asociados al personal en servicio activo, optimizando los recursos ya existentes en las fuerzas de reserva norteamericanas para materializar una fuerza más flexible y sostenible a largo plazo.

Por otro lado, esta reconfiguración de la fuerza alteraría por completo la estrategia de Washington. La capacidad de desplegarse rápidamente en cualquier punto caliente del planeta sustituiría el estacionamiento permanente. Estas formaciones ligeras, fáciles de transportar a través de enormes distancias, resultarían igualmente efectivas en el teatro de operaciones del Pacífico, demostrando una polivalencia que las antiguas divisiones blindadas estacionadas en Europa nunca podrían alcanzar.