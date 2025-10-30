El diésel encadena tres semanas a la baja y la gasolina cinco, pero repostar diésel sale más caro que hace un año

Los carburantes siguen dando un respiro a los conductores en nuestro país. El precio de los carburantes sigue cayendo: la gasolina acumula su quinta semana a la baja, y el diésel, la tercera. Esta racha ha llevado a ambos a sus niveles más bajos desde mediados de junio. En concreto, el precio medio del litro de diésel se ha situado en 1,394 euros esta semana, tras un descenso del 0,14% respecto a la anterior. Con esta cifra, se consolida por debajo de la barrera de 1,4 euros, según datos del Boletín Petrolero de la UE, correspondientes a la semana del 21 al 27 de octubre.

Por su parte, el precio medio del litro de gasolina ha registrado un descenso del 0,13% frente a la pasada semana, para retroceder hasta los 1,464 euros, a mínimos también desde mediados de junio. Con estos niveles de precios, en lo que va de 2025 la gasolina se ha abaratado un 4% respecto al cierre del año anterior, mientras que el precio del diésel ha descendido un 3,4%.

De esta forma, llenar un depósito medio de 55 litros de diésel tiene un coste de unos 77,67 euros, unos seis céntimos de euros más que en las mismas fechas del año pasado, cuando ascendía a unos 76,61 euros. En el caso de la gasolina, tiene un coste de 80,52 euros, unos 2,36 euros menos que hace un año, cuando superaba los 82,88 euros.

Tanto el precio del diésel como el de la gasolina se mantienen por debajo de los niveles en que estaba antes del estallido de la invasión rusa de Ucrania, que comenzó el 24 de febrero de 2022, cuando sus precios eran de 1,479 euros y 1,591 euros el litro respectivamente.

Ambos carburantes también continúan lejos de los máximos que registraron el verano de 2022, en julio, cuando la gasolina alcanzó los 2,141 euros y el gasóleo los 2,1 euros.

El diésel suma ya 139 semanas por debajo del precio de la gasolina. Se mantiene así en la situación habitual anterior a la invasión rusa de Ucrania, que provocó que el precio del gasoil fuese más caro que el de la gasolina de forma continuada desde agosto de 2022 hasta mediados de febrero de 2023, cuando se rompió la dinámica.

El precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,621 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 1,667 euros.

En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 1,529 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 1,551 euros.