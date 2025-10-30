Alejo Miranda de Larra, el senador del PP que ha cuestionado a Sánchez por el caso Koldo durante 50 minutos

"Va a decir alguna verdad señor Sánchez". Cansado de las evasivas del presidente del Gobierno, el senador que han elegido desde Génova para interrogar al líder del Ejecutivo, Alejo Miranda de Larra, ha señalado que el líder de los socialistas ha perdido cerca de 20 minutos sin responder a las cuestiones presentadas en la comisión de la investigación del caso Koldo

En consonancia con la ficha presentada en el Senado de la Comisión de Investigación y como pudo confirmar LA RAZÓN, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha enfrentado a las preguntas del senador popular, Alejo Miranda de Larra. Sin acudir 20 meses al Senado desde el mes de marzo de 2024, el líder de los socialistas se ha convertido en el primer presidente que comparece por corrupción frente al Senado. Con cinco horas de intenso debate, el líder de los socialistas ha optado por las evasivas durante las preguntas de los senadores de los diversos grupos que han participado en el interrogatorio.

Así es Alejo Miranda de Larra el senador que ha interrogado a Sánchez en la comparecencia en el Senado

Habitual del PP en las diferentes sesiones de la Comisión de Investigación, el portavoz de la investigación popular, Miranda de Larra, ha sido el elegido como el "cazador del perro de presa" tras el casting que se ha producido en Génova desde hace varias semanas. Con gran experiencia en la Cámara Alta y licenciado en Derecho con un master relacionado y certificado por IESE Business School. Sus estudios se complementan con varios programas relacionados con el emprendimiento y la innovación. Puso en valor sus estudios creando su propia empresa encuadrada en el ámbito de la consultoría tecnológica.

En cuanto a su actividad profesional, el elegido por los populares que ha interrogado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pasado por diversos cargos de director general en la Comunidad de Madrid, liderando la construcción de los hospitales que ayudaron a las personas durante el impacto de la Covid-19 en España. El Zenda y el IFEMA son diversos ejemplos. Desde bien temprano se ha encontrado en el Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid y es un habitual del Senado, siendo Secretario de Análisis del PP.

La experiencia de Miranda en los interrogatorios de la trama Koldo

Desde el comienzo de las sesiones de investigación en la trama Koldo, el elegido por el PP ha cuestionado a la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, a la mujer relacionada con José Luis Ábalos, Jésica Rodríguez, debido a los contratos en varias empresas sin acudir a su puesto de trabajo. Sin respuestas de las personas interrogadas, el senador denunció la actitud de las personas investigadas que optaron por "guardar silencio" ante las preguntas.

