Siga los premios La Razón de Videojuegos by Difoosion

La entrega de premios se celebra hoy, 30 de octubre, a partir de las 19:00 en la sede de LA RAZÓN.

Los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion reconocen en esta primera edición los mejores productos tecnológicos del año tras la votación de nuestros lectores junto a de un jurado profesional elegido por Difoosion.

Durante la gala se conocerán los ganadores de estas categorías:

  • Mejor periférico para gaming.
  • Mejor dispositivo de audio para gaming.
  • Mejor monitor para gaming.
  • Mejor adaptación a serie o película.
  • Mejor juego español.
  • Mejor televisión para gaming.
  • Mejor portátil gaming.
  • Mejor actor/actriz de doblaje.
  • Mejor juego del público.
  • Entrega de premios Flash Juegos: Juego más esperado, mejor juego indie, mejor juego de continuidad, mejor juego multijugador y debut del año.
  • Mejor consola de mano.
  • Mejor consola de 2025.
  • Mejor creador de contenido del año.
  • Mejor formación para nuevas generaciones de desarrolladores.
  • Juego del año.

