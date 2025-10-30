Siga los premios La Razón de Videojuegos by Difoosion

En directo
La entrega de premios se celebra hoy, 30 de octubre, a partir de las 19:00 en la sede de LA RAZÓN.
Los Premios La Razón de Videojuegos by Difoosion reconocen en esta primera edición los mejores productos tecnológicos del año tras la votación de nuestros lectores junto a de un jurado profesional elegido por Difoosion.
Durante la gala se conocerán los ganadores de estas categorías:
- Mejor periférico para gaming.
- Mejor dispositivo de audio para gaming.
- Mejor monitor para gaming.
- Mejor adaptación a serie o película.
- Mejor juego español.
- Mejor televisión para gaming.
- Mejor portátil gaming.
- Mejor actor/actriz de doblaje.
- Mejor juego del público.
- Entrega de premios Flash Juegos: Juego más esperado, mejor juego indie, mejor juego de continuidad, mejor juego multijugador y debut del año.
- Mejor consola de mano.
- Mejor consola de 2025.
- Mejor creador de contenido del año.
- Mejor formación para nuevas generaciones de desarrolladores.
- Juego del año.
