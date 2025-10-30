Sánchez dice que su relación con Koldo era "anecdótica" pese a que custodió sus avales

Pedro Sánchez intenta defenderse del torrente de críticas políticas que está recibiendo este jueves en el Senado, en la comisión de investigación del caso Koldo. El presidente del Gobierno ha asegurado que su relación con Koldo García, principal investigado de la trama corrupta que se investiga en los juzgados por amañar contratos públicos y lucrarse durante lo peor de la pandemia, fue "anecdótica" pese a que Koldo fue el encargado de custodiar los avales de Sánchez en el proceso de primarias del PSOE.

Además, el líder socialista ha censurado la actitud "repugnante" del exministro José Luis Ábalos, implicado también en la trama junto a Santos Cerdán, ex secretario de organización de la formación en prisión provisional. Sánchez ha admitido que recibió pagos en efectivo de Ferraz en concepto de liquidación de gastos: "Estoy convencido que, en alguna ocasión, he podido liquidar en efectivo como secretario general del PSOE", ha espetado. Aunque ha insistido en que las cuentas de su partido están en orden.

El líder socialista ha intentado distanciarse de los implicados en la trama. Pero los hechos recogidos en los informes policiales y judiciales apuntan indicios de exactamente lo contrario. Koldo García no solo custodió los avales del secretario general, sino que repartió urnas por toda Navarra para las elecciones primarias de 2017, cuando Sánchez recuperó el liderazgo del partido.

Es más, un audio de Koldo incoado por el instituto armado desveló un supuesto "recado" de Pedro Sánchez a Koldo García: "Me pidió cosas a través de José (Ábalos). Las hice y he desaparecido", se le escuchó en un audio que remitió a Santos Cerdán. Cabe recordar que fue Cerdán quien introdujo al exasistente de Ábalos.

Es más, Sánchez ha dicho que "no recuerda" conocer a Antxón Alonso, el socio de Cerdán que negoció con Bildu y el PNV la moción de censura de 2018 que le llevó al poder. Sánchez, pese a la gran cercanía que mantuvo con su exministro de Transportes, también ha marcado distancias: "José Luis Ábalos fue una persona de mi máxima confianza política, es así", ha afirmado Sánchez, quien, no obstante, dice no conocer la vida íntima de su número 2. El presidente ha censurado su comportamiento y ha dicho que le parece del todo reprochable.

Lo cierto es que Sánchez siempre dijo que nunca supo del inicio de investigaciones a los investigados de la trama. Este jueves lo ha vuelto decir en sede parlamentaria. Pero cuando le han preguntado si recibió algún aviso previo, simplemente ha dicho que no le consta, aunque debería saber si recibió alguno o no. Pero en caso de que lo hubiera recibido, no puede decirlo.