La Policía Nacional detiene a un hombre por darse a la fuga al ver un control de vehículos en Espinardo

La Policía Nacional ha detenido a un conductor por la presunta comisión de los delitos de desobediencia grave y contra la seguridad del tráfico, tras darse a la fuga al percatarse de la presencia de un control policial de vehículos establecido en Espinardo, en Murcia, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

Los hechos sucedieron a mediados del pasado julio, cuando el hombre, al ver el control policial realizó maniobras esquivas para evitarlo e ignoró las indicaciones de los agentes para que se detuviera. A continuación, huyó a gran velocidad por las calles aledañas, poniendo en riesgo a otros vehículos y viandantes.

Así, la Policía Nacional inició una investigación que condujo a la detención, a finales de agosto, del sujeto que conducía el coche fugado, que resultó ser propiedad de una empresa de alquiler de vehículos.

Tras ser oído en declaración en dependencias policiales, el arrestado fue puesto en libertad a la espera del juicio oral para la adopción de las medidas cautelares oportunas.