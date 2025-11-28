La Policía Nacional interviene 1.250 plantas de marihuana en dos viviendas de Murcia

La Policía Nacional ha detenido a siete personas como presuntas responsables de dos plantaciones de marihuana tipo 'indoor' localizadas en sendas viviendas de Murcia, según informaron fuentes del Cuerpo en un comunicado.

En concreto, los domicilios, en las que se han intervenido 1.250 plantas en diferentes fases de crecimiento, se encuentran en un edificio de reciente construcción de la avenida Juan Carlos I y en la pedanía de Torreaguera.

Además de las plantas, los efectivos policiales han localizado todo el aparataje utilizado para el cultivo y desarrollo de este tipo de cultivo, que es cada vez más sofisticado con el objetivo de camuflar los fuertes olores característicos de estas plantas.

Entre estos se encuentran máquinas de aire acondicionado, filtros, extractores, pantallas led y una envasadora al vacío para el posterior transporte y distribución de los cogollos de marihuana, una vez realizado el proceso de secado.

Se da la circunstancia de que la vivienda de la avenida Juan Carlos I, que se encuentra en una zona residencial donde no es habitual encontrar este tipo de plantaciones, generaba importantes problemas de humedades e insalubridad en el propio edificio y en los anexos.

Los agentes han detenido como supuestas responsables de estas plantaciones a siete personas, a las que se les imputa la presunta comisión de delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

La Policía Nacional ha recordado que las organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas a nivel nacional e internacional establecen relaciones con personas dispuestas a ofrecer lugares donde desarrollar el cultivo de plantaciones de marihuana tipo 'indoor' a gran escala.