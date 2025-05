Preocupación en el campo murciano ante una nueva alerta de fuertes lluvias

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de fenómenos adversos de nivel amarillo, por precipitaciones y tormentas, en la Región de Murcia en la tarde de este martes, 13 de mayo. En concreto, el Altiplano, el Noroeste y la Vega del Segura estarán en alerta amarilla desde las 14.00 a las 23.59 horas.

Las lluvias pueden dejar una precipitación acumulada en una hora de 15 litros por metro cuadrado e ir acompañadas de granizo, según la previsión de la Aemet.

Las tormentas del sábado han dañado gravemente los cultivos. El Gobierno regional solicitará al Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación ayudas para los cultivos afectados por las tormentas de granizo de esta semana.

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, visitó este domingo algunas de las zonas dañadas por la tormenta de este sábado en el Altiplano.

"Mañana, en la Conferencia Sectorial de Agricultura le voy a solicitar al ministro Luis Planas ayudas para cultivos afectados por estas granizadas. Estamos viendo parcelas muy dañadas en las que se ha perdido casi por completo la cosecha y con importantes daños en la madera", indicó Sara Rubira.

La consejera señaló que "la tormenta de este sábado ha sido excepcional y se tienen que tomar medidas excepcionales ante los daños ocasionados". "Es un panorama desolador, la pera está destrozada, hay importantes daños en viñedo y almendro. Pero lo que más me preocupa es que muchos agricultores me dicen que van a abandonar y nosotros como Gobierno regional no lo podemos consentir", afirmó.

Rubira informó de que los técnicos han comenzado las valoraciones de zonas dañadas y esperan tener pronto los datos para trasladarlos a los ayuntamientos afectados para que puedan iniciar los trámites para solicitar la declaración de zona afectada gravemente por emergencias de protección civil.