El PP de la Región de Murcia llama "tramposo" a Sánchez por anunciar una reforma de financiación

La portavoz del PP de la Región de Murcia (PPRM), Miriam Guardiola, ha calificado de "tramposo" el anuncio del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, sobre que llevará a cabo una actualización del sistema de financiación autonómica antes de que finalice el presente periodo legislativo.

Guardiola ha afirmado que "Pedro Sánchez siempre miente, nunca dice la verdad, y el anuncio tramposo, ya lo dijo nuestro vicesecretario de Economía, lo único que hace es beneficiar a aquellas comunidades autónomas que no han cumplido con los objetivos fiscales y que están subiendo impuestos".

"No es el caso de la Región de Murcia, que como bien saben, nosotros además de cumplir, seguimos bajando impuestos y mejorando la vida de las personas", ha indicado la dirigente 'popular' a preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa.

