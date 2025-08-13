Sofocan dos focos de incendio en la A-30, entre el Puerto de la Cadena y el desvío a la RM-19

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia ha apagado dos focos de incendio registrados en la cuneta de la autovía A-30 en sentido Cartagena, entre el Puerto de la Cadena y el desvío a la carretera RM-19.

Un total de 14 efectivos del SEIS se ha desplazado en tres vehículos hasta la zona, ubicada en la pedanía murciana de Baños y Mendigo, y ha logrado sofocar los dos focos de fuego, que han afectado a matorral.

El incendio no ha afectado a zona de monte y los efectivos ya han regresado a su base, según han confirmado fuentes de Bomberos Murcia.

El tráfico no se ha visto interrumpido aunque sí se ha ralentizado, han añadido desde el Centro de Coordinación de Emergencias.