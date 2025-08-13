Acceso

Región de Murcia

Incendio

Sofocan dos focos de incendio en la A-30, entre el Puerto de la Cadena y el desvío a la RM-19

Han afectado a zona de matorral

Lugar donde se han registrado los focos del incendio REMITIDA / HANDOUT por 1-1-2 RM Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 13/08/2025
Sucesos.- Bomberos sofocan dos focos de incendio en la A-30, entre el Puerto de la Cadena y el desvío a la RM-191-1-2 RMEuropa Press
  • A. Molina
    A. Molina
Creada:
Última actualización:

El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Murcia ha apagado dos focos de incendio registrados en la cuneta de la autovía A-30 en sentido Cartagena, entre el Puerto de la Cadena y el desvío a la carretera RM-19.

Un total de 14 efectivos del SEIS se ha desplazado en tres vehículos hasta la zona, ubicada en la pedanía murciana de Baños y Mendigo, y ha logrado sofocar los dos focos de fuego, que han afectado a matorral.

El incendio no ha afectado a zona de monte y los efectivos ya han regresado a su base, según han confirmado fuentes de Bomberos Murcia.

El tráfico no se ha visto interrumpido aunque sí se ha ralentizado, han añadido desde el Centro de Coordinación de Emergencias.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas