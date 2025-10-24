El tiempo
Viernes soleado en la Región con máximas de 32 grados en Murcia
Las temperaturas no cambian
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 24 de octubre, cielos poco nubosos, con intervalos de nubes altas.
Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios o en descenso; y las máximas en descenso en el litoral y en ascenso en el Noroeste y Altiplano y sin cambios en el resto. Los vientos soplarán flojos variables, con intervalos moderados de componente oeste en las horas centrales en el Altiplano y Noroeste.
En concreto, se esperan 20 grados de temperatura mínima y 28 de máxima en Cartagena; 13 de mínima y 30 de máxima en Caravaca de la Cruz; 17 de mínima y 31 de máxima en Lorca; 15 de mínima y 28 de máxima en Yecla; y 19 de mínima y 32 de máxima en la ciudad de Murcia.
