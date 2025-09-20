'Viva Suecia' agota todas las entradas su concierto en el Espacio Norte de Murcia, un año antes del concierto

La banda murciana Viva Suecia vivirá el que será el concierto más importante de su trayectoria el próximo 17 de octubre de 2026 en el Espacio Norte de Murcia. Un recinto con capacidad para más de 20.000 personas, donde presentarán por primera vez en su ciudad natal su nuevo disco, 'Hecho en tiempos de paz'.

La expectación es máxima. Las entradas disponibles en preventa desaparecieron en apenas una hora. Y en menos de 48 horas tras el comienzo de la venta general todas las entradas se han agotado. A falta de más de un año para su celebración, ya no queda ninguna entrada disponible.

El álbum verá la luz el 10 de octubre, en menos de un mes, y la banda lo define como "un deseo urgente de transformación y refugio en medio de la incertidumbre". "Paz es lo que sientes cu ando haces aquello que te apasiona, lo que sentimos con estas canciones y lo que anhelamos que haya tras ellas", han señalado sus integrantes.

En total, la gira 'Hecho en tiempos de paz' ya ha superado las 80.000 entradas vendidas en menos de 24 horas, consolidando a Viva Suecia como una de las grandes referencias de la música independiente española.

El concierto de Murcia promete ser un auténtico hito. "El concierto más importante de nuestras vidas", así lo han definido los propios miembros del grupo, que han querido celebrar este momento histórico en su tierra.

Con canciones como 'Dolor y gloria', 'Deja encendida una luz', 'Sangre' o 'Querer' adelantando la fuerza del nuevo álbum, Viva Suecia prepara un directo que apunta a convertirse en una de las citas más esperadas del panorama musical en 2026. Ese año, además, la banda solo participará en dos festivales en la península, reservando la mayor parte de su directo para una gira que ya está llamada a marcar un antes y un después en su trayectoria.