Al margen de las ideas políticas que podamos tener cada uno, la simpatía o antipatía por el Gobierno o incluso el cabreo por el confinamiento, hay una realidad parlamentaria que no se puede soslayar. Y, además, no se puede modificar. Faltan más de tres años para las próximas elecciones e incluso, como ha sucedido en el País Vasco y Galicia, tampoco se podrían convocar a corto plazo. No hay una mayoría alternativa de centro derecha y sigue vigente, desde luego, la que permitió el gobierno de Sánchez e Iglesias. Hay que tener presente estas obviedades a la hora de analizar con rigor y frialdad la crisis, así como las opciones para salir de ella sin que sea todavía peor de lo que sabemos que va a ser incluso si se hacen las cosas bien y nos apoya la UE de una forma más razonable y solidaridad que en la lamentable última cumbre. Por cierto, Alemania y sus aliados tendrían que ser conscientes de que se juegan el futuro de una UE que ha quedado muy tocada tras el Brexit.

Los socios que permitieron a Sánchez conseguir el Gobierno son tan desleales como insolidarios, por lo que nada sería más patriótico que no contar con el PNV, ERC, BNG, Teruel Existe, Compromís, Más País, Nueva Canarias y EH Bildu. Fueron los que votaron a favor o se abstuvieron. Es una colección de aprovechados que sólo buscan hacer caja y obtener ventajas para sus territorios, aunque en el caso de Errejón sólo está interesado en sí mismo y así le ha ido hasta convertirse, prácticamente, en irrelevante. Otra cosa es que se quieran sumar a un acuerdo nacional, por supuesto, para toda España sin sacar nada a cambio. Es la gran oportunidad para que Sánchez y Casado muestren cuál es su grado de patriotismo o partidismo. Una vez constatado que el panorama parlamentario no se va a modificar y que no hay elecciones a corto plazo, ahora toca pensar en España y los españoles. Al margen de mis discrepancias con el PSOE, algo que en tiempos normales no sería necesario comentar, es un partido, al igual que el PP, de Estado, pero hay que demostrarlo. Hay que reconocer que para ambos es un escenario difícil, pero los estadistas son para las crisis ya que en tiempos de bonanza sirve cualquiera.