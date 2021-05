Cuando se habla de bloqueo y parálisis gubernamental, podría pensarse que los columnistas estamos usando metáforas exageradas pero, desgraciadamente, no es así. Ahí va un ejemplo: todo el mundo se deshace en palabrería elogiando al sector turístico estos días en Fitur, pero el hecho ahora mismo es que si una agencia de viajes en Cataluña quiere un certificado para sus clientes conforme están vacunados, la página de la Generalitat solo lo expide en castellano y catalán.

¿No se han dado cuenta aún de que el inglés es la lengua mayoritaria en el mundo? ¿Pretenden que un aduanero finlandés o tibetano descifre nuestras hermosas lenguas provenzales? ¿Se dan cuenta de que el viajero puede ser enviado de vuelta? ¿No ha tenido bastantes obstáculos nuestro sector turístico como para que, ahora que vuelve a arrancar el sector, las agencias no puedan garantizar el éxito de su viaje al usuario?

Hasta un paciente escapado de un psiquiátrico se daría cuenta de una cosa tan obvia, pero la Generalitat por lo visto no. Puestos al habla con el departamento correspondiente nos reconocen que es un fallo pero que ahora mismo no pueden hacer nada, es lo que hay. Hacer una plantilla del mismo documento en inglés es cosa que un informático resuelve en cuarenta y cinco minutos. En la empresa privada lo sabemos todos. Pero la burocracia es así. Los días pasan y el documento en inglés sigue sin aparecer. El gobierno de la Generalitat ha tardado 97 días en formarse; mientras se entretenían con su particular Juego de Tronos han pasado tres meses y siete días. Ni que decir tiene que para una agencia de viajes que esté intentando reactivar a su clientela, después de la sequía que ha pasado con la pandemia (que las ha puesto a muchas al filo del cierre), esos tres meses son vitales.

¿Qué están haciendo los políticos dementes? Les pedimos 45 minutos de trabajo y ellos pierden 97 días. No dudo que mirar al país en 2050 será una cosa muy interesante, pero lo que ahora necesitamos es que no hagan el payaso y miren urgentemente por el país de 2021.