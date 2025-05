España se queda hoy sin recursos

España ya ha consumido hoy todos los recursos naturales disponibles del año. A partir de este viernes entramos en «números rojos» y comenzamos a vivir a crédito, de acuerdo con los cálculos de Global Footprint Network. La fecha no es fija, pero sigue una tendencia clara: cada año llega antes. Otros países ya han agotado el saldo disponible y han entrado en «números rojos» hace días e incluso semanas. Países como Qatar demandan 9 veces más recursos de los que su territorio es capaz de generar en un año. Estados Unidos no le va a zaga y vive cinco veces por encima de sus propios recursos, pese a que los tiene en abundancia. El hecho es que consumimos por encima de nuestras posibilidades. La Humanidad, según esos cálculos, necesitaría 1,75 planetas para satisfacer sus demandas de recursos naturales. Y no aprendemos.

Dieciocho campos de fútbol por minuto de bosques tropicales primarios se perdieron durante 2024, año en el que se destruyeron 6,7 millones de hectáreas de esas masas vírgenes, casi el doble respecto a 2023, sobre todo por los incendios. Y es que, por primera vez, los fuegos sustituyeron a la agricultura como primer motivo de la destrucción de los bosques tropicales primarios al ser responsables del 50% de la superficie devastada, según datos de Global Forest Watch (GFW) recogidos en su informe sobre 2024. La mayoría de los fuegos fueron causados por el hombre y las actividades relacionadas con la agricultura.

El aumento de la pérdida de bosques no se limita a los trópicos: la pérdida de cubierta arbórea creció un 5% respecto a 2023, lo que equivale a 30 millones de hectáreas, el tamaño de Italia. El país con mayor superficie de bosque tropical, Brasil, fue también en 2024 el que perdió más masa forestal, el 42% de la registrada en todo el planeta.

Las selvas y bosques son parte sustancial de nuestra economía. Aunque es complicado cuantificar su valor, el hecho de que estén vinculados al ciclo de la escasa agua dulce los convierte en fundamentales. Además, son el segundo mayor depósito natural de carbono del planeta, solo superados por el océano, y ayudan a reducir los impactos del cambio climático. Sin histerismos, podemos gestionar mejor nuestros recursos.