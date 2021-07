Democracia en Cuba

Desde que estallaron las masivas protestas de cubanos en las calles de la isla-cárcel, los dirigentes de Unidas Podemos han tratado de persuadir a los españoles de que Cuba no es una dictadura. Así lo manifestó el pasado lunes la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, Alejandra Jacinto, y así lo reiteró el martes Aina Vidal, diputada nacional de En Comú Podem. Pero, ¿por qué desde la formación morada se niegan a calificar a Cuba de dictadura? No está muy claro. Cuba es un régimen de partido único (solo el Partido Comunista es aceptado como formación política), sin separación de poderes y con una fuerte represión hacia la disidencia ideológica. Sin ir más lejos, las protestas pacíficas de los últimos días han sido contestadas con amenazadas televisadas del mismísimo Miguel Díaz-Canel contra los contrarrevolucionarios que osen desestabilizar el sistema y con detenciones de periodistas que relaten la verdad al resto del planeta. ¿Desde qué punto de vista cabe afirmar que eso (la concentración del poder político en unas solas manos y su utilización para reprimir a los ciudadanos) no constituye una dictadura? La clave del asunto nos la ofreció el propio Pablo Iglesias en una conferencia impartida ante la Unión de Juventudes Comunistas de España impartida en el año 2013, antes de la creación de Podemos. Lean: «Hay palabras que tienen una carga valorativa positiva y otra negativa. La palabra democracia mola, por lo tanto, hay que disputársela al enemigo. La palabra dictadura no mola, aunque sea dictadura del proletariado. No mola, no hay manera de vender eso. Aunque podamos teorizar que la dictadura del proletariado es la máxima expresión de la democracia en la medida en que aspira a anular unas relaciones de clase, injustas que en sí mismas (…), no hay a quien le vendas que la palabra dictadura mola. La palabra que hay que disputar es democracia”. Dicho de otro modo, la pelea es por el significante, no por el significado. A Unidas Podemos no le desagrada todo lo que se halla dentro del envoltorio de una dictadura, pero nos lo quieren presentar como si fuera una democracia. Gato por liebre pero llamando gato a la liebre. Y esos apologistas de tiranos renombrados como demócratas forman parte del Gobierno de España.