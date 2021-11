El cóndor pasa decía la canción, aunque según los últimos estudios pasan ellas. Ha comenzado la revolución sexual por las aves, como tantas otras. Para ver el futuro solo hay que mirar el cielo de California, de donde son los ejemplares con los que se ha llegado a la verdad científica: unos polluelos nacieron de huevos no fertilizados. Bienvenidos pues a la partenogénesis, la reproducción asexual de una especie de la que no se sabía que podía hacer magia. Las hembras habían ya catado al macho, de hecho una de ellas estaba emparejada desde hacía veinte años con el mismo gañán y había tenido 23 polluelos por la vía tradicional. Los expertos sabrán, o no, explicar este parto desde su óptica ortonitóloga pero se me ocurre que el feminismo de bajos vuelos que vemos por aquí bebiendo de cualquier charca estaría encantado con que la especie humana avanzara hacia donde viaja el cóndor, a ese yo me lo guiso y yo me lo como con el que el macho queda al margen de cualquier vuelo. Es escuchar una noticia de pájaros y acordarme de la película de Hitchcok cuando una experta, que el director presentaba con su misoginia y retranca habitual como lesbiana erudita , el envés del ama de llaves de «Rebeca», explicaba el fenómeno que acabó con el peinado de Tipi Hedren.

Hay que hacer caso a los pájaros y a las pájaras. Quizá un día, cuando estas páginas sean un pedazo de arqueología pop, las Irenes Monteros se las puedan apañar solas pero también que sea el hombre el que pueda concebir y traer hijos al mundo y se quejen de la violencia obstétrica. Mientras tanto, esto es lo que hay. Los hombres todavía somos necesarios, tal vez por poco tiempo. También las mujeres de derechas, que además de monas son malas, ¡malas!, según Almudena Grandes. Qué grande. Al cabo, ser bienvenido, seas de un género u otro, depende de la ideología. La hembra de cóndor sería de izquierdas porque no se dejó violar por el macho. Y es buenísima. ¿O es que al tabaco que todavía fumo le han echado polvitos mágicos?