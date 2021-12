Estamos ante una medida innecesaria y populista. El único objetivo es dar la impresión de que se actúa, cuando realmente se llega tarde y mal. El uso de la mascarilla en el exterior me parece una decisión absurda, porque solo se debería exigir cuando no hay distancia de seguridad. No entiendo por qué no puedo pasear o sacar a mis perros sin mascarilla cuando no hay nadie cerca. No tiene ningún sentido y siempre me he rebelado contra las decisiones injustas. Estamos ante una nueva expresión de la concepción paternalista del Estado, que parte de la premisa de que los ciudadanos somos tontos y necesitamos ser dirigidos. Hay que reconocer que no solo sucede aquí, sino que es consustancial a los políticos. La mayor parte de presidentes autonómicos se abonaron a la demagogia fácil e hicieron grandilocuentes declaraciones apuntándose, por supuesto, a la chorrada de la mascarilla. El ridículo llegó al extremo de que alguno hizo la rueda de prensa con ella puesta, supongo que debía de pensar que así daba ejemplo o a lo mejor se trata de un hipocondríaco. Es la sobreactuación que tanto complace a los políticos.

No soy sospechoso con respecto a las mascarillas, porque llevo siempre una de recambio y no me molesta usarla. Otra cosa es que es un adminículo incómodo, pero la salud es lo más importante. La utilizo siempre, pero reconozco que me gusta pasear sin ella. No imagino a Sánchez en los jardines de La Moncloa luciéndola mientras camina por la fuente de Machado sin nadie a su alrededor. Y además aplaudiré que no la lleve. Estamos ante una decisión tan demagógica como ridícula, pero que complace a los políticos porque a lo mejor creen que así consiguen derrotar a la sexta ola. En lugar de estas decisiones tan raras, deberían vacunar y vacunar que es lo más efectivo. No hay duda de que es el mejor rastreo posible. La única buena noticia, lo digo con cariño pero con una cierta ironía, es que se contratará a personal sanitario jubilado que será más útil trabajando que en su casa. No hay nada mejor que el autocuidado, porque todo el mundo ya sabe lo que tiene que hacer. No sé si lo saben los políticos.