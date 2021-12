La mayoría de los presidentes autonómicos que se han reunido esta tarde con Pedro Sánchez para abordar la implantación de nuevas medidas de contención ante la sexta ola de covid-19 no han salido muy contentos y los que gobiernan comunidades no socialistas no han tardado en mostrar su rechazo.

Los presidentes de Galicia, Andalucía, País Vasco y Cataluña, han respondido hoy a las propuestas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que imponer la mascarilla en exteriores y la tercera dosis de la vacuna no son medidas suficientes para frenar la sexta ola del coronavirus,.

Tanto Alberto Núñez Feijóo, como Juan Manuel Moreno y Pere Aragonés han planteado que se cree un fondo covid para hacer frente al gasto en el que están incurriendo las regiones para frenar la pandemia.

Además, los presidentes de Galicia y Andalucía han reclamado una Ley de Pandemias al Gobierno, mientras que Íñigo Urkullu ha reclamado mayor seguridad jurídica que respalde las medidas que adoptan las CCAA. De hecho, ha propuesto volver a limitar los horarios de cierre de la hostelería a las 23:30 horas en el caso de los restaurantes y el aforo al 60 por ciento con un máximo de 10 comensales por mesa.

Comunidad de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, no comparte las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno de volver al uso obligatorio de la mascarilla al aire libre si hay distancia de seguridad ni contar con rastreadores militares “a estas alturas”.

Así lo ha expresado en su cuenta de Twitter tras intervenir en la Conferencia de Presidentes, donde además ha insistido en que tampoco está de acuerdo con “los cierres sin datos sanitarios”.

Conferencia de Presidentes:



No compartimos las mascarillas al aire libre si hay distancia.



Ni los rastreadores militares a estas alturas.



Ni los cierres sin datos sanitarios.



Sí Ley de Pandemias, fondos Covid, vacunas, test, contratos sanitarios y autocuidado. pic.twitter.com/9m5xqGLgBh — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) December 22, 2021

Según ha trasladado, sí que comparte “Ley de Pandemias, fondos Covid, vacunas, test, contratos sanitarios y autocuidado”.

Cataluña

Así, el presidente catalán, Pere Aragonès, acudía a la reunión con la voluntad de reclamar a Pedro Sánchez que obligará al resto de España a imponer restricciones. Sin embargo, el president ha salido de la reunión decepcionado, ya que considera que las “medidas expuestas por el presidente del Gobierno son claramente insuficientes” y ha reclamado “medidas más valientes, coordinadas y en todo el Estado”, aunque con los “matices” necesarios para adaptarlos a la realidad epidemiológica de cada territorio.

“El jefe del ejecutivo se ha mostrado sorprendido por las pocas medidas expuestas por el presidente del Gobierno del Estado”, ha señalado la Generalitat en un comunicado. “El president ha dejado claro que el virus no entiende de territorios y que hay que seguir el ejemplo de otros países europeos”, ha añadido.

Comunitat Valenciana

Por su parte, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha solicitado al Gobierno apoyo para poder financiar la respuesta a la pandemia y ha considerado que hay que pactar acciones conjuntas ante las fiestas de Nochevieja.

Puig ha reivindicado en ese encuentro que no se pueden tomar las mismas medidas que las de la primera ola, porque la situación de la pandemia es distinta en tanto que ahora se dispone de vacunas y de conocimientos para afrontarla, por lo que “hay que tomar medidas propias del 2022″.

De esta forma, ha apostado por acelerar la vacunación al máximo de forma masiva como elemento fundamental de lucha contra la pandemia y “con todas las dosis que hagan falta”, y por que se aumente y facilite el acceso a los test de antígenos por parte de los ciudadanos, según fuentes de Presidencia de la Generalitat.

Además, ha abogado por medidas “no invasivas” para la contención sanitaria, así como por la “máxima complicidad social posible” con una sociedad que “ha sido responsable y ha de continuar siéndolo”, ya que hay que reivindicar que “el esfuerzo de los ciudadanos sí ha tenido resultados y que las vacunas funcionan”.

Castilla-La Mancha

El presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha solicitado que se habilite un fondo covid para hacer frente a los gastos de la pandemia y ha considerado que “si la situación se pusiera difícil”, plantearía “drásticas decisiones en las fronteras con España y entre comunidades autónomas”.

El presidente castellanomanchego ha opinado que “si no hay problemas a la movilidad es muy difícil” que las medidas que las comunidades autónomas toman “de manera parcelada tengan eficacia”, sobre todo si se tiene en cuenta que “todos estamos celebrando datos de turismo y que venga gente a vernos”.

“Entendería que pudieran plantearse, o medidas muy drásticas, o pocas, porque o atacamos la movilidad o veo a gobiernos autonómicos tomando decisiones con la mejor voluntad pero con eficacia diferente a las que tomábamos hace tres o cuatro olas”, ha dicho García-Page, que ha subrayado que “la clave estará en la movilidad”.

Ha admitido que entiende las medidas que se han tomado en comunidades con peores datos de incidencia como Cataluña o País Vasco, ha considerado que “hay una importante confusión jurídica entorno a legislación sanitaria, que se ha complicado a raíz de la sentencias del Tribunal Constitucional”.

Andalucía

El presidente andaluz, Juanma Moreno, del PP, apoya el uso obligatorio de la mascarilla en exteriores, sobre todo en eventos multitudinarios, pero ha reclamado una ley de pandemias, un fondo covid y que se blinde con recursos económicos la Atención Primaria.

Moreno ha defendido que la incidencia acumulada deje de ser el principal indicador para adoptar medidas y que se tenga en cuenta la presión hospitalaria, según han informado fuentes del Ejecutivo andaluz.

Ha pedido que se acelere la tercera dosis en todos los grupos de edad y que lleguen más vacunas pediátricas, ya que Andalucía cuenta con dosis para cuatro días y consideran “una lástima” frenar el proceso por falta de viales.

En cuanto a la ley de pandemias, ha recordado que la falta de una norma básica tras dos años supone un retraso a la hora de aplicar las medidas, por la necesidad de aval judicial, y una disparidad en los criterios de los tribunales de cada comunidad.

Moreno considera que el hecho de que se haya tenido que celebrar esta reunión es “la mejor prueba” de que hace falta un fondo covid.

Cantabria

En cuanto al jefe del Gobierno cántabro, Miguel Ángel Revilla, ha pedido acelerar la administración de la tercera dosis de la vacuna del coronavirus, suavizar los requisitos para que empresarios y autónomos puedan acceder a las ayudas Covid y mantener los fondos extraordinarios destinados a las comunidades autónomas para costear los gastos derivados de la pandemia, que, “lejos de aminorar, están aumentando considerablemente”.

Sobre la dosis de refuerzo, que ha demostrado tener una “eficacia total”, Revilla se ha mostrado partidario de aplicarla “cuanto antes” a la población de más de 20 años, que es el segmento de edad con mayor incidencia en la presión hospitalaria. Asimismo, ha reclamado nuevamente una “legislación clara” para el conjunto del territorio nacional que evite la “disparidad” de criterios entre los diferentes tribunales superiores de justicia autonómicos.

Galicia

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha rechazado, en su intervención esta tarde en la Conferencia de Presidentes, la medida de la comunidad de Madrid y del Gobierno central de que no guarden cuarenta los vacunados con dos dosis que hayan tenido contacto estrecho con personas infectadas. Su planteamiento es que solo queden excluída de ésta los vacunados con la tercera dosis, según han informado a Europa Press fuentes de la Xunta.

Además, ha cuestionado que deban celebrarse los cotillones de Nochevieja en la situación de expansión en que se encuentra la sexta ola de la pandemia y ha propuesto que las Cabalgatas de Reyes sean estáticas, porque acuden a ellas muchos niños que no están vacunados.

Estas propuestas se suman a las generales ya avanzadas en horas anteriores, como la de reincorporar la mascarilla en exteriores, dejando las zonas no urbanas al margen de esta excepción que inicialmente propuso mantener hasta finales de enero.

Además, como defendió este martes Galicia en la Comisión de Salud Pública, mantuvo que las cuarentenas de los contactos positivos solo tengan como excepción a aquellas personas que tengan la tercera dosis inoculada.

Sin embargo, la citada Comisión aprobó ayer por la tarde que no hagan cuarentena aquellas personas que tengan pauta completa, lo que incluye a cualquier vacunado sin dosis de refuerzo. Esta decisión coincide con la medida que había propuesto por la mañana la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, compañera de partido de Feijóo.

Según han adelantado fuentes de la Xunta, Feijóo ha coincidido en el diagnóstico del Gobierno central en que la presión asistencial avanza a menor ritmo en la ómicron pero hay una gran velocidad de contagio.

País Vasco

En lo que se refiere al lehendakari, Iñigo Urkullu, ha pedido un acuerdo interterritorial “firme” que permita armonizar una respuesta común a la covid-19, y que contribuya a “reforzar la seguridad jurídica” de las medidas a adoptar ante “las insuficientes” herramientas de las que disponen las autonomías para hacer frente a la sexta ola del coronavirus que, con la variante ómicron al alza, mantiene las tasas más altas de incidencia de toda la pandemia en Europa.

Urkullu, que ha mostrado la “voluntad y plena disposición” del Gobierno Vasco a suscribir este acuerdo, ha sugerido una batería de propuestas, “modulables y abiertas al consenso”, como el uso obligatorio de mascarillas en exteriores, el horario máximo de cierre en toda actividad comercial, social y cultural a la 01.00 horas, limitar los aforos en establecimientos y recintos interiores al 60% o restringirlos en grandes eventos en exteriores al 50%.

Con la vista puesta en los días más señalados del periodo navideño, ha planteado que el horario de actividad cultural o social, de los establecimientos comerciales y de hostelería, concluya a las 21.00 horas, con excepción de los restaurantes, que podrían servir cenas hasta las 23.30 horas.

Durante su intervención en la Conferencia de Presidentes, Urkullu ha recordado que, en la actualidad, Europa sufre una sexta ola de covid-19, “con la realidad de la variante ómicron”, y las tasas de incidencia son las más altas de toda la pandemia.

La Región de Murcia convocará este jueves de forma extraordinaria un Comité de Seguimiento Covid para abordar nuevas medidas restrictivas para contener la expansión del virus en la Comunidad, que estarán vigentes desde el 24 de diciembre al 14 de enero. Entre estas medidas se encuentra la limitación de los horarios de apertura de la actividad comercial no esencial, así como el número máximo de comensales en interior y exterior de la hostelería y restauración.

Además, el Comité abordará medidas para “evitar aglomeraciones” en actos multitudinarios y en el ocio nocturno, a lo que se sumarán recomendaciones “básicas” para la población como limitar la actividad e interacción social, “limitar a un máximo de 10 personas no convivientes en los hogares, realizarse un test de antígenos antes de las celebraciones y favorecer la ventilación de los espacios. “Es inasumible el incremento de contagios y de ingresos en hospital, UCI, y fallecidos”.

Así lo ha puesto de manifiesto este miércoles el presidente del Gobierno murciano, Fernando López Miras, tras la reunión telemática que ha mantenido en el marco de la Conferencia de Presidentes que convocó de urgencia el presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, para afrontar el aumento de contagios derivados de la sexta ola en todo el territorio nacional. “Necesitamos una propuesta de país para no enfrentarnos a 17 navidades diferentes”, ha dicho López Miras tras la videoconferencia.

Una reunión que ha asegurado que llega “tarde” con unas actuaciones “insuficientes” para atajar del virus tal y como se encuentra en este momento. “Hemos asistido una vez más a 17 monólogos de presidentes que plantean medidas y no obtienen ninguna respuesta”, ha lamentado.