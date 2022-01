Suenan las trompetas en el PP de Casado porque Mañueco va a barrer en Castilla y Juanma en Andalucía, de modo que después llegará inevitablemente el paseo triunfal de Pablo y Teo por los balcones de Génova, antes de tomar rumbo a Moncloa. Llegará, sí, porque todo va a ir a peor, empezando por la inflación y siguiendo con la pandemia, los nuevos virus, el agujero de la deuda imposible de tapar con el maná europeo, la luz en la estratosfera y un podemismo hambriento pidiendo carne a Sánchez, carne a Garzón, carne de Yolanda, la errecé desbocada y el PNV cansado.

Ríe Casado y se desgañita Teodoro urdiendo la vendetta contra Mar/Ayuso una vez que triunfe Mañueco y arrase Bonilla. Solo que ahí está Vox. Ojo con Vox, porque encuestas no publicadas le dan por encima de 15 en León y Castilla, y porque Olona, que aún no es candidata ni es nada, se empieza a salir en las previas andaluzas, al amparo de un Moreno adormecido que todo lo ve azul y no se quiere enterar del enojo que ya exhiben contra él los hosteleros, los agricultores, los ciudadanos a los que está enervando por exigirles entrar en los bares con un pase-vacuna que no frena la epidemia, sino que la extiende.

Los datos de la Andalucía sometida son bien peores que los del Madrid abierto. Juanma debió imitar a Ayuso, en vez de a Feijóo. Y Olona está entrando en su territorio por el lado del cabreo, con un discurso bien claro: me he vacunado, pero el pase-covid es ilegal y es dictadura, y en Vox estamos por la libertad (como Isabel).

Los cantos de sirena están bien, pero ojo a Vox porque las encuestas le dan un subidón de calentura. No deberían vender aún los genoveses la piel del oso. Sánchez se frota con España Vaciada.