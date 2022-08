STOP huidos de ETA

Ha pasado un mes y medio desde el 25 aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. De nuevo se echaron a la calle muchísimas personas de buena voluntad para recordar su figura en todos los rincones de España. Se volvía a rechazar el acercamiento al País Vasco de todos aquellos que habían asesinado a los nuestros. Aznar no cedió al chantaje de ETA en 1997 cuando Mikel Antza, Iñaki Rentería y otros jefes de ETA quisieron obligar al Estado español a acercar a todos los presos asesinos de ETA al País Vasco a cambio de la vida de Miguel Ángel Blanco. 25 años después, un presidente de Gobierno sin escrúpulos, de la mano de su ministro de Interior, han cedido a ese chantaje con casi 300 acercamientos de prácticamente todos los asesinos etarras. 300 veces han vuelto en hacer lo contrario de lo que el sentido común dicta. Y es que la pregunta es: ¿por qué Sanchez acerca a los asesinos y, sin embargo, no restaura la situación de aquellos que fueron expulsados del País Vasco por ETA por amenazas, coacciones y extorsión?Son casi 200.000 vascos los desplazados internos forzosos, entre empresarios, políticos, jueces, periodistas, etc. y todas sus familias que no han podido regresar a su tierra y tuvieron que rehacer su vida en otras regiones de España. Ninguna reparación para las victimas de las expulsiones forzosas por ETA pero reparaciones todas para los asesinos. Esta es la política del sanchismo, una nueva ideología «socio-comunista» –que no «social-comunista»–, en la que los socios herederos del terrorismo de Sánchez son los que imponen la deriva de este gobierno.

Pero después de haber acercado a todos los asesinos, sabiendo que el Gobierno vasco del PNV los pondrá en libertad en cuanto les conceda el tercer grado, la siguiente traición de este gobierno será facilitar el regreso de los huidos de ETA principalmente en Sudamérica. En agosto de 2022 son 38 los huidos de ETA con asesinatos pendientes que están en busca y captura, pero la cuestión es: ¿por qué en agosto de 2019 eran 54 los huidos por ETA y ahora son 38?

Actualmente uno de ellos se encuentra en Brasil; 2 en Cabo Verde; 3 en Cuba –eran 5 en 2019–; 13 en Francia –eran 19 en 2019–; 5 en México; 2 en Urugay; 8 en Venezuela –eran 12 en 2019– y 4 en paradero desconocido

–antes 7–.

Son pocos los huidos de ETA los que han sido detenidos por la justicia –siempre extranjera–durante el sanchismo, tal y como Natividad Jauregui «Pepona». Otros han vuelto a España como Sarrionaindia, que estuvo hasta hace un año huido en Cuba y ha regresado porque pensó que su causa estaba prescrita después de 36 años. Sin embargo, esta diferencia entre los años 2019 y 2022 de 16 asesinos ya no perseguidos por la justicia se va a ver incrementada porque el aún existente aparato de acogida de ETA sabe que a Pedro Sánchez le quedan solo 14 meses de gobierno con Bildu.

En el periodo que gobernó Mariano Rajoy, desde 2011 hasta 2018, los huidos de ETA perseguidos por la justicia eran cerca de 60. Siempre estuvieron en la lista de los más buscados y la lista permaneció inamovible. Pero desde que llegó Pedro Sánchez al poder y se asoció con Bildu –heredero de Batasuna–, la lista está disminuyendo año tras año a una gran velocidad. El objetivo es que en 14 meses la gran mayoría de los huidos de ETA puedan volver al País Vasco sin problemas con la justicia. Es decir, mayor impunidad para impedir hacer justicia en los 379 casos de asesinato sin resolver.

Sin embargo, Dignidad y Justicia inició la campaña «STOP huidos ETA» hace 4 años, en la que se da un recompensa de más de 1.000 euros por toda aquella información que facilite la detención de estos etarras con muchos asesinatos de ETA sin resolver a sus espaldas.

Esperemos que nos dé tiempo a evitar esta nueva traición del sanchismo a las víctimas de ETA.