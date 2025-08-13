Irene Rosales remata a Isabel Pantoja para acabar la guerra de pullas iniciada por Kiko Rivera

La familia Pantoja está desestructurada y sus miembros hacen vida sin rendir cuenta con el resto. Isa Pantoja acaba de dar a luz a su segundo hijo y su hermano y su madre no han querido pronunciarse. Isabel Pantoja inicia mudanza para abandonar Madrid y tiene las miras puestas en una mudanza fuera de nuestro país, mientras soluciona sus apuros económicos. Mientras tanto, Kiko Rivera trata de sacar a flote un negocio que no le está dando alegrías y no termina de remontar, mientras ataca a su madre y su hermana desde su refugio en Menorca. No es el único, pues su esposa, Irene Rosales, le ayuda a tumbar a sus enemigos.

Mucho revuelo ha generado el dardo envenenado que Kiko Rivera ha lanzado desde la isla balear y que muchos entienden como un ataque directo a los suyos. Presume de familia y deja constancia de lo que es importante para él en este atípico verano, donde su madre y su hermana son meros fantasmas del pasado. Después de unos días de sol, playa y planes en los que sus hijos y sus sobrinos han sido protagonistas, el Dj se ha despachado a gusto contra ellas. Una labor que ha terminado de rematar su mujer, con un contundente mensaje que, leyendo entre líneas, también tiene unas destinatarias evidentes. La polémica crece.

Irene Rosales se suma al ataque contra las Pantoja

“Cerramos estos días en Menorca con el corazón lleno. La isla nos ha regalado paisajes de postal, atardeceres que se quedan grabados y esa calma que solo se siente aquí. Pero lo mejor de todo no ha sido el lugar… ha sido el tiempo en familia. Ver a mis hijos y mis sobrinos reír, jugar y crear recuerdos juntos no tiene precio. Al final, los sitios son especiales por las personas con las que los vives y estos días han sido un regalo que me guardo para siempre”, escribía Kiko Rivera para resumir sus días en Menorca, antes de poner rumbo a Alicante y otros puntos de la geografía patria para asumir conciertos.

Su publicación ha causado furor en redes sociales, donde todos apuntan a que Isabel Pantoja y su hija se habrán dado por aludidas. Y es que deja claro que se están perdiendo momentos únicos que guardarán para el recuerdo, en los que ellas brillan por su ausencia. Una apreciación que comparte Irene Rosales, que también ha querido poner la puntilla y hurgar en la herida, para que su guerra familiar no caiga en el olvido y siga manteniéndoles a todos en la cresta de la ola informativa. Siempre a golpe de polémica.

A Irene Rosales también le duele que sus hijas no puedan disfrutar de su abuela y su tía. Tras la muerte de sus padres, le apena que sus vástagos crezcan lejos de esta figura tan importante en la vida de cualquier menor. Lo ha aceptado, aunque aún se revuelve contra esta idea, como ha vuelto a dejar constancia a través de un contundente mensaje: “Algún día, tus hijos te descubrirán. Te prometo que lo harán. Descubrirán el tipo de padre o madre que eres, el tipo de cónyuge que has sido. Notarán cómo tratas a los demás y cuánto amor eres capaz de dar. Entonces, decidirán si eres alguien a quien admirar o alguien a quien nunca querrán parecerse”.

Unas palabras de las que Irene Rosales se hace eco tan solo unas horas después del último dardo lanzado por Kiko Rivera contra Isabel Pantoja y su hermana. La excolaboradora de televisión ya hizo hincapié en la importancia de estar en los pequeños momentos creando recuerdos para la eternidad. Lo hizo hace unos días, desde Menorca, donde ha entendido que “la clave no está en crear el momento perfecto, sino en crear momentos felices”. Una idea que reforzaba después con otra píldora de sabiduría a modo de consejo: “Quédate siempre con los que sonríen al verte llegar”. Lo tiene claro y quizá trate de hacerle entender a su suegra y su cuñada lo que se están perdiendo, mientras que ella y su marido también dejan pasar momentos únicos, como la boda de Isa y Asraf, el nacimiento de su hijo o los hitos profesionales de Isabel Pantoja, en medio de una mudanza y planes de emigrar.