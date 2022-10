«Impuestos o libertad»

El libro así titulado, que publica Gaveta Ediciones, ha sido escrito por Ignacio Ruiz-Jarabo Colomer, que ocupó altos cargos en los gobiernos de José María Aznar, entre ellos la dirección de la Agencia Tributaria. Isabel Díaz Ayuso escribe el prólogo. El volumen ilustra el error que ha cometido la izquierda, hasta los anuncios de hace unos días, dejándose arrebatar la bandera de la bajada de impuestos por una derecha que no ha titubeado en aumentarlos, como sabemos los que sufrimos al trío calavera de Rajoy-Montoro-Guindos.

El autor de este volumen condena el hachazo fiscal: «Pretender igualar las condiciones de vida del que ha asumido un riesgo económico y del que no se ha atrevido a hacerlo, del que ha cosechado un éxito y del que no fue capaz de lograrlo, constituye la mayor acción desigualitaria que pueda imaginarse. Pero, lamentablemente, esa concepción prostituida de la igualdad es la que predican las personas de izquierda».

Ruiz-Jarabo rechaza la «hernia fiscal que sufrimos día a día... estrangula la vida de los españoles, cualquiera que sea su condición... yugula nuestro quehacer cotidiano hasta límites próximos a la asfixia vital... un avasallamiento [que nos coloca en una posición de] extrema subordinación frente al Estado... en el ámbito tributario los españoles seguimos siendo súbditos antes que ciudadanos». Políticamente incorrecto, concluye: «la principal causa del fraude fiscal es la existencia de un nivel excesivo de impuestos».

Tras un análisis legal y económico que prueba que no se cumplen los preceptos del artículo 31.1 de nuestra Constitución, el libro ratifica que la progresividad fiscal no castiga a los ricos sino a la clase media, y que no es verdad que los españoles paguemos pocos impuestos. Aunque la presión fiscal que imponen nuestras autoridades es muy elevada, «cualquier nivel de ingreso público es insuficiente para su voluntad de seguir proporcionando nuevos ingresos al Estado para que este siga gastando cada vez más». Pone ejemplos de abuso del contribuyente, como el caso de Agapito García Sánchez, al que ya nos hemos referido aquí en LA RAZÓN. Algunas ilustraciones son desopilantes, como el «Manual Práctico del IRPF», del año 2020, que tiene ¡1.325 páginas!

Combate las falacias de la «armonización fiscal», o el llamado el dumping fiscal de Madrid, falazmente justificados con «todo tipo de mentiras que disfrutan de un considerable eco en los mariachis mediáticos de la izquierda española».