Trump sin escapatoria

La noche de las elecciones presidenciales americanas de 2020, cuando el escrutinio de los votos llevaba en marcha poco tiempo y aún no se podía dar por seguro el resultado, Donald Trump se hizo presente ante el mundo para declararse ganador. Casi dos años después, sabemos que Trump era consciente de su derrota, pero tenía decidido, junto con algunos de sus hooligans, anunciar su victoria, ganara o no. Así lo han declarado varios testigos presenciales ante el comité de investigación del Congreso de Estados Unidos, y así se ha constatado en vídeos o audios que fueron grabados en aquellos días intensos.

Trump y sus corifeos no podían soportar la idea de no conseguir la reelección. Nada hay más humillante para un presidente que ser expulsado de ese puesto por las urnas en su primer intento por conseguir el refrendo de su gestión. Trump consiguió un meritorio resultado de 74 millones de votos. Pero más de medio país se movilizó dispuesto a votar a cualquiera para proceder a su sustitución. Anyone but Trump, cualquiera menos Trump. Joe Biden superó con holgura los 81 millones de votos. Las docenas de denuncias que Trump llevó a tribunales de medio país sobre su fantasmagórica teoría conspirativa de fraude electoral terminaron igual: no hay caso porque no hay una sola prueba. Ni siquiera los jueces elegidos por el Partido Republicano se dejaron llevar por el acoso del trumpismo.

El asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 fue el final lógico –y catastrófico– de la presidencia de Donald Trump, a lo que se suman las investigaciones sobre su propensión a no pagar todos los impuestos debidos y su cleptomanía con los documentos reservados y secretos que se llevó de la Casa Blanca a su mansión de Florida, lo que supone no solo un posible delito, sino la demostración de que no siempre hubo rastros de vida inteligente a su alrededor. ¿Qué habrá en esos papeles para que Trump los robara?

Ahora, el Congreso quiere que Donald Trump declare ante la comisión. Si lo hace se confirmará lo obvio. Si no lo hace, también. Sin escapatoria.