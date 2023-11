Los acuerdos de Rafah de Sánchez para liberar prófugos

Sánchez, de presidente en funciones del Consejo de la UE ha ido a Israel a darle lecciones al PM Netanyahu de que sus ataques en la Franja de Gaza que afectan a muchos civiles, no son la manera de derrotar al terrorismo. Partiendo de la premisa de que aceptar lecciones de Sánchez sobre cualquier cuestión es pedir demasiado, hacerlo sobre una cuestión tan sensible como esa ya es excesivo. Por supuesto deben exigirse todas las medidas necesarias para evitar víctimas civiles inocentes, pero Hamás no es una organización terrorista «al uso», sino que ostenta el poder de facto en ese territorio. Esa circunstancia dificulta enormemente la inexcusable tarea de separar a los terroristas del resto de la población. Hamás, fundada en 1987, se define como una organización política nacionalista palestina, islámica y salafista, que reivindica un Estado Palestino con capital en Jerusalén, la eliminación del Estado de Israel, absorber su territorio y la vuelta a las fronteras previas a la Guerra de los Seis Días. Existe además otro territorio bajo administración palestina en Cisjordania, que no comulga con los principios de Hamás y que preside Mahmud Abbas. En su visita a Oriente Próximo para «mediar» - en nombre de la UE,- en el conflicto actual entre Israel y Palestina, consiguió que Netanyahu decidiera después de su encuentro no acudir a Barcelona estos días (23-25 Noviembre) con ocasión de la XV reunión del Foro Mundial por la Paz , y que Sánchez pretendía transformar en una réplica de la Conferencia que acogió Madrid en 1991 en línea con los Acuerdos de Camp David seguidos por las conversaciones de Oslo en 1993 para avanzar en unos definitivos Tratados de Paz. Claro que en 1991 el anfitrión era Felipe González y junto a él estaban los presidentes Bush y Gorbachov por EEUU y la URSS (un mes antes de su desaparición), además de Israel y diversos países árabes. Pero en la frontera de Rafah entre Egipto y Gaza a la vista del comienzo de la tregua de cuatro días alcanzada en la zona para liberar e intercambiar prisioneros, tuvo la inspiración de un nuevo «cambio de opinión». Enterado sin duda de la mediación de Egipto, EEUU y Qatar en su consecución, aceptó que en sus negociaciones con Junts hayan mediadores internacionales,-a lo que hasta ahora se había negado tan reiterada cono tajantemente-: «Los verificadores serán los 350 diputados del Congreso» había afirmado. Ahora los desconocidos verificadores internacionales mediaran en el extranjero para la liberación de Puigdemont y centenares de golpistas a cambio de que Sánchez siga en la Moncloa.