El apoyo sanchista a Vox

No hay que ser un gran analista para constatar el despliegue de los medios sanchistas apoyando a Santiago Abascal. Por supuesto, no se trata de blanquear, como han hecho con los independentistas, los comunistas y Bildu, sino de fabular con un PP que hace seguidismo con Vox y darle mucho espacio en los periódicos, las radios y las televisiones. En cualquier momento irrumpirá Tezanos con otra de sus chapuceras encuestas a la carta asegurando que ha superado a los populares. Se trata de mostrar un escenario en el que puede conseguir un vuelco como el sucedido en Italia o Francia. El NO-DO de RTVE y sus activistas se dedican, por supuesto, a atacar a Feijóo y su partido, a la vez que insisten en esa misma línea de liderazgo frágil y acomplejado. Se trata de dar la imagen de que llega una derecha que será la marioneta de Vox. Otras veces se insiste en la tesis de que Feijóo es como Rajoy, por lo que no cambiará las leyes de adoctrinamiento e ingeniería social del sanchismo. Es una buena estrategia, porque es verdad que el PP se ha desangrado por culpa, precisamente, de esa idea que también utilizó la izquierda mediática hasta que consiguió el triunfo de la moción de censura.

Por tanto, la estrategia tiene dos objetivos. El primero es movilizar el voto de la izquierda utilizando el miedo ante la mentira de la llegada de una derecha que nos haría retroceder en derechos y libertades. Es una gran chorrada, pero ya sabemos que Sánchez es un mentiroso compulsivo que se dedica a la agitación callejera. El otro es lograr que Vox tenga un buen resultado, para debilitar al PP. El NO-DO ha sustituido a los periodistas por los activistas, que tienen un discurso muy simple que está basado en que Sánchez es muy bueno y Feijóo muy malo. En estos tiempos en que no importa ni la formación ni la verdad, los medios públicos del régimen no son más que una parte del aparato de propaganda. No puedo criticar a Vox por aprovecharse de una situación que le favorece, aunque el fin último sea conseguir la continuidad del líder socialista. El PSOE ya no es un partido de Estado, sino un movimiento que quiere controlar el Estado al servicio del sanchismo.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)