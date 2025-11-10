Las caras de la noticia: 10 de noviembre de 2025

El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán Iberdrola

IGNACIO GALÁN▲

Iberdrola sigue liderando el ranking de empresas más transparentes. Iberdrola, la empresa líder en energías renovables que preside Ignacio Galán, encabeza, por tercer año consecutivo, el ranking de transparencia y buen gobierno de las empresas que cotizan en el Ibex 35.

Isabel Díaz Ayuso en La Almudena. Gtres

ISABEL DÍAZ AYUSO▲

Madrid es la comunidad con menos impuestos. La Comunidad de Madrid ha recibido por sexto año consecutivo, el reconocimiento del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal al territorio español con los impuestos más bajos, destacando su baja presión fiscal y un IRPF más moderado.

El delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín Europa Press

FRANCISCO MARTÍN▼

Ahora sí manda a la Policía a controlar una protesta en la calle. El delegado del Gobierno sí reprimió una protesta contra el Gobierno ante el Congreso porque «la Policía Nacional hace que se cumpla la Ley». Pues esto debía haberlo recordado el día que los violentos reventaron la Vuelta ciclista.