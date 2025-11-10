El PSOE cree que Feijóo ya no tiene "líneas rojas" con Vox y "venderá lo que sea" para "aferrarse" al poder en Valencia

La portavoz adjunta de la Ejecutiva Federal del PSOE, Enma López, ha acusado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de haber perdido "todas las líneas rojas" con Vox y de estar dispuesto a "vender lo que sea" con tal de "plegarse a la voluntad" de Santiago Abascal. Así, López ha sostenido que los populares buscan "aferrarse al poder en la Comunitat Valenciana cueste lo que cueste".

En declaraciones a los medios, la dirigente socialista ha reclamado la convocatoria de elecciones autonómicas en la región, donde PP y Vox negocian a contrarreloj el relevo de Carlos Mazón al frente de la Generalitat para evitar un adelanto electoral.

López ha lamentado que el PP pretenda reeditar lo que ha calificado como "el pacto de la vergüenza" sellado con Vox tras las últimas elecciones autonómicas, y que ahora también estaría sobre la mesa para la aprobación de los Presupuestos del próximo año.

En este sentido, la portavoz adjunta ha reprochado al PP su negativa a convocar elecciones en la Comunitat Valenciana, pese a que "lleva siete años pidiendo elecciones generales por cualquier motivo". La socialista ha subrayado que el caso valenciano "no tiene nada que ver con la situación nacional", ya que el presidente autonómico dimitió tras protagonizar lo que ha calificado como una "indecencia soberana" en la gestión de la DANA, generando "la mayor crisis política e institucional que ha vivido el país en los últimos tiempos".

"El PP ya asumió el negacionismo climático"

Preguntada por la posibilidad de que el PP acepte las exigencias de Vox para romper con el Pacto Verde europeo, la portavoz socialista ha recordado que los populares "ya lo hicieron" en el marco del pacto presupuestario en la Comunitat Valenciana.

"Si ya lo han hecho una vez, ¿por qué no van a hacerlo de nuevo?", se ha preguntado López, advirtiendo de que eso supone "asumir el negacionismo climático" y "elegir pactar con los ultras antes que con el resto del país".

Además, también ha acusado a Feijóo de adoptar un discurso "cada vez más racista y xenófobo" para "intentar ganarse a Abascal", en lugar de centrarse en "solucionar los problemas reales de los españoles". López ha rechazado las afirmaciones de Vox sobre una supuesta "inmigración descontrolada", asegurando que "no existe tal fenómeno" y que los datos desmienten esa narrativa.

Según ha explicado, menos del 5% de las personas que llegan a España lo hacen de forma irregular, la inmigración se ha reducido más de un 30% en los últimos años y las tasas de criminalidad se mantienen "en niveles mínimos". Además, ha destacado que el 10% de los ingresos de la Seguridad Social provienen de personas inmigrantes, mientras que solo suponen el 1% del gasto.