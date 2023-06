Los cambios de opinión de Sánchez

La entrevista que Alsina realizó a Sánchez en Onda Cero fue muy interesante. El periodista le preguntó con el estilo incisivo que le caracteriza, documentándose sobre los temas y sin ningún tipo de pleitesía como hace con cualquier entrevista. No fue cómoda, pero fue, insisto, clarificadora. Alsina le planteó claramente las mentiras e incumplimientos, pero el candidato socialista intentó zanjar su problema de credibilidad, sin éxito, aduciendo que «ha cambiado de opinión». Por supuesto, utilizó la crisis catalana para zafarse sin contestar las cuestiones concretas que le planteó. Estamos ante un político camaleónico que nada tiene que ver con el secretario general del PSOE que fue expulsado abruptamente del cargo. Una línea de su campaña es quejarse de los medios de comunicación, aunque sin concretar, porque la derecha coloca sus campañas de intoxicación contra el maravilloso gobierno socialista comunista. Ahora necesita colocar sus mensajes en los periódicos, las radios y las televisiones. La negación de la alianza con los filoetarras de Otegi, como si fuera una consecuencia casual de las votaciones parlamentarias, fue una fascinante negación de la realidad.

Alsina hizo una magnífica entrevista, aunque siento que no se hubiera alargado, porque el ritmo de las preguntas y las interrupciones mostraron su independencia. Fue lamentable que acusara al PP de trumpista, porque es un mal estilo político. Es posible que haya olvidado lo que hizo su partido contra Suárez, Aznar, Rajoy y Casado, así como actualmente contra Feijóo. Insultos, insidias, descalificaciones, manipulaciones, mentiras… son las campañas que sufrieron esos políticos. Entiendo que le moleste que le recriminen sus cambios de opinión defendiéndose en que el PP incumple la Constitución, algo que puedo disculpar porque no es jurista. No existe un mandato imperativo para hacer esas renovaciones como quiera Sánchez. Estamos ante la cansina idea del pensamiento único y el uso alternativo del Derecho que tanto gusta a la izquierda política y mediática. Le molesta que se hable de sanchismo, pero también sucedió con el suarismo, felipismo, aznarismo, zapaterismo y marianismo. La realidad es que la derogación de las leyes de Sánchez es un derecho que tiene Feijóo si consigue el gobierno.

Francisco Marhuendaes catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)