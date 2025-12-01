Editorial
Las caras de la noticia 1 diciembre 2025
El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada
JOSÉ BOGAS▲
X Becas y Premios a la Excelencia Académica. Fundación Endesa ha entregado sus X Becas y Premios a la Excelencia Académica. Se cumple una década de colaboración con la Universidad Pontificia Comillas en apoyo a jóvenes con expedientes académicos sobresalientes.
FÁTIMA MATUTE▲
Primera española Miembro Honorario de la Sociedad Radiológica de Norteamérica. Hoy se convierte oficialmente en Miembro Honorario de Sociedad Radiológica de Norteamérica (RSNA, por sus siglas en inglés), tercer especialista en España y primera mujer en ser distinguida.
OSKAR MATUTE▼
Se espera que algún día condene el terrorismo de ETA. El diputado no puede hacer política sin Franco, ahora con el bombardeo de Guernica. En unos años habrá pasado un siglo. Los asesinatos de ETA están a la vuelta de la esquina. Ni una palabra ni una exigencia. Ni un ejemplo. Ensucian la democracia.
