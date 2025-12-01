Las caras de la noticia 1 diciembre 2025

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 22 de septiembre de 2025, en Madrid Fernando Sánchez Europa Press

JOSÉ BOGAS▲

X Becas y Premios a la Excelencia Académica. Fundación Endesa ha entregado sus X Becas y Premios a la Excelencia Académica. Se cumple una década de colaboración con la Universidad Pontificia Comillas en apoyo a jóvenes con expedientes académicos sobresalientes.

Fátima Matute LA RAZÓN LR

FÁTIMA MATUTE▲

Primera española Miembro Honorario de la Sociedad Radiológica de Norteamérica. Hoy se convierte oficialmente en Miembro Honorario de Sociedad Radiológica de Norteamérica (RSNA, por sus siglas en inglés), tercer especialista en España y primera mujer en ser distinguida.

El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, durante una interpelación en una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 17 de mayo de 2023, en Madrid Alejandro Martínez Vélez Europa Press

OSKAR MATUTE▼

Se espera que algún día condene el terrorismo de ETA. El diputado no puede hacer política sin Franco, ahora con el bombardeo de Guernica. En unos años habrá pasado un siglo. Los asesinatos de ETA están a la vuelta de la esquina. Ni una palabra ni una exigencia. Ni un ejemplo. Ensucian la democracia.