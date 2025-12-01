Acceso

Opinión

Editorial

Las caras de la noticia 1 diciembre 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Caras de la noticia
Caras de la noticiaT. NietoLA RAZÓN
Editorial
Creada:
Última actualización:
El consejero delegado de Endesa, José Bogas, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 22 de septiembre de 2025, en Madrid
El consejero delegado de Endesa, José Bogas, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 22 de septiembre de 2025, en Madrid Fernando SánchezEuropa Press

JOSÉ BOGAS▲

Consejero delegado de Endesa

X Becas y Premios a la Excelencia Académica. Fundación Endesa ha entregado sus X Becas y Premios a la Excelencia Académica. Se cumple una década de colaboración con la Universidad Pontificia Comillas en apoyo a jóvenes con expedientes académicos sobresalientes.

Fátima Matute
Fátima MatuteLA RAZÓNLR

FÁTIMA MATUTE▲

Consejera madrileña de Sanidad

Primera española Miembro Honorario de la Sociedad Radiológica de Norteamérica. Hoy se convierte oficialmente en Miembro Honorario de Sociedad Radiológica de Norteamérica (RSNA, por sus siglas en inglés), tercer especialista en España y primera mujer en ser distinguida.

El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, durante una interpelación en una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 17 de mayo de 2023, en Madrid
El portavoz adjunto de EH Bildu en el Congreso, Oskar Matute, durante una interpelación en una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 17 de mayo de 2023, en MadridAlejandro Martínez Vélez Europa Press

OSKAR MATUTE

Diputado de EH Bildu

Se espera que algún día condene el terrorismo de ETA. El diputado no puede hacer política sin Franco, ahora con el bombardeo de Guernica. En unos años habrá pasado un siglo. Los asesinatos de ETA están a la vuelta de la esquina. Ni una palabra ni una exigencia. Ni un ejemplo. Ensucian la democracia.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas