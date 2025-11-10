Puntazo
Enfriamiento inmobiliario
El mercado de la vivienda va camino de convertirse en un sector de lujo si los precios no sufren un ajuste. Desde hace varios meses, expertos y analistas advierten de que las estadísticas que manejan el INE, los registradores o los notarios han comenzado a reflejar un enfriamiento del mercado de compraventa de viviendas. La fuerte escalada de las transacciones y el imparable crecimiento de los precios vividos en los últimos años apuntan a que éstos se empezarán a frenar en el momento en el que los bolsillos de los demandantes no puedan hacer frente a las hipotecas. Ese sería el momento en el que el mercado debería ajustarse y empezar a equilibrar los precios, para evitar que los desorbitados niveles que se registran en el mercado inmobiliario sigan expulsando del mercado de la vivienda a colectivos con menos poder adquisitivo y que se provoque un bloqueo de las compraventas.
