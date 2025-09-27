Acceso

Las caras de la noticia: 27 de septiembre de 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

T. Gallardo
El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras
El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras

FERNANDO LÓPEZ MIRAS▲

Presidente de Murcia

Impulso decisivo para la industria con un nuevo centro de capacitación. El Gobierno de Murcia que preside Fernando López Miras, ha puesto en marcha el nuevo Centro de Capacitación Industrial, Naval, Náutico y de Transformación Tecnológica en Cartagena, y supondrá un impulso decisivo para la industria regional.

Esther Alcocer Koplowitz, Presidenta de FCC, en una imagen de archivo
Esther Alcocer Koplowitz, Presidenta de FCC, en una imagen de archivo

ESTHER ALCOCER KOPLOWITZ▲

Presidenta de FCC

El Grupo FCC galardonado con el Premio Eduardo Barrachina de Oro. La Cámara de Comercio Española en el Reino Unido ha otorgado su Premio Eduardo Barrachina de Oro 2025 al Grupo FCC, que preside Koplowitz, por sus las destacadas contribuciones al mercado británico.

Ayuso se reúne con los grupos parlamentarios tras un septiembre marcado por la tensión por Gaza y las causas judiciales
Ayuso se reúne con los grupos parlamentarios tras un septiembre marcado por la tensión por Gaza y las causas judiciales

MANUELA BERGEROT▲

Portavoz de Más Madrid

Vincular a la Comunidad de Madrid con un grupo criminal. Bergerot, siempre buscando salir de la irrelevancia, se ha vuelto a exceder, y ahora, sin respetar la presunción de inocencia, pretende vincular los supuestos delitos pasados de un ciudadano con la actual presidencia de la Comunidad de Madrid.

