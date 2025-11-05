Las caras de la noticia: 5 de noviembre de 2025

Ignacio Galán Iberdrola

IGNACIO GALÁN▲

Mejor Proyecto de Digitalización en Compras. Iberdrola ha sido reconocida por la Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos con el premio al Proyecto de Digitalización en Compras. Apuesta por la innovación y transformación digital.

Lorenzo Amor, presidente de ATA Alberto R. Roldán La Razón

LORENZO AMOR▲

ATA se consolida como la mayor organización de autónomos. ATA se ha consolidado como la mayor organización de autónomos con un un 58,6% de representatividad, mientras que Uatae tiene un peso en el colectivo del 25,3% y UPTA del 16,1%, según la última medición de Trabajo.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente Santiago, comparece ante la Comisión del ‘caso Koldoí, en el Senado, a 24 de abril de 2025, en Madrid (España). Puente ha comparecido hoy ante la Comisión de Investigación sobre los contratos, licencias, concesiones, ayudas y otras operaciones del Gobierno y del sector público, relacionadas con la intermediación de Koldo García Izaguirre y con las demás personas vinculadas a la trama investigada en la Operación Delorme, y respecto a los presuntos delitos relativos a la corrupción que tengan una relación, directa o indirecta, o conexión con las mismas. 24 ABRIL 2025;TRANSPORTES;COMPARECENCIA;COMPARECENTE Juan Barbosa / Europa Press 24/04/2025 Juan Barbosa / Europa Press

ÓSCAR PUENTE▼

Carga contra el Supremo porque sí. «Tengo serias dudas de que el daño que este asunto (juicio al fiscal general) le causa a una institución CAPITAL de nuestra democracia, como es el Tribunal Supremo, sea reparable. Muy serias». Hay cero dudas de que él no es un ministro del que España se enorgullecerá.