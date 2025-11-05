Editorial
Las caras de la noticia: 5 de noviembre de 2025
El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada
IGNACIO GALÁN▲
Mejor Proyecto de Digitalización en Compras. Iberdrola ha sido reconocida por la Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamientos con el premio al Proyecto de Digitalización en Compras. Apuesta por la innovación y transformación digital.
LORENZO AMOR▲
ATA se consolida como la mayor organización de autónomos. ATA se ha consolidado como la mayor organización de autónomos con un un 58,6% de representatividad, mientras que Uatae tiene un peso en el colectivo del 25,3% y UPTA del 16,1%, según la última medición de Trabajo.
ÓSCAR PUENTE▼
Carga contra el Supremo porque sí. «Tengo serias dudas de que el daño que este asunto (juicio al fiscal general) le causa a una institución CAPITAL de nuestra democracia, como es el Tribunal Supremo, sea reparable. Muy serias». Hay cero dudas de que él no es un ministro del que España se enorgullecerá.
✕
Accede a tu cuenta para comentar
La dimisión de Mazón