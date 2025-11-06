Las caras de la noticia: 6 de noviembre de 2025

La presidenta Colectivo de Víctimas del Terrorismo de Euskadi (Covite), Consuelo Ordóñez Kai Försterling Agencia EFE

La XXIII Jornada Anual de Covite desmonta los mitos terroristas. Pamplona ha acogido la XXIII Jornada Anual de Covite con el título «Desmontar los mitos: Verdad y Memoria ante la legitimación del terrorismo» en referencia a, por ejemplo, los asesinos convertidos en héroes o que las víctimas deben pasar página.

Isabel Díaz Ayuso. Gtres

Apoyo real a los enfermos de ELA y sus cuidadores. La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una nueva unidad de atención médica para enfermos de ELA y sus cuidadores que, con una gran inversión presupuestaria, se suma a la Red ELA que ya funciona en varios hospitales de la región.

El secretario general del PCE y diputado de Unidas Podemos, Enrique Santiago durante una entrevista con la Agencia Efe en Madrid Fernando Alvarado Agencia EFE

Mejor la justicia cubana que el Tribunal Supremo. Enrique Santiago es comunista, nostálgico de la Unión Soviética y acólito de Cuba. Es normal que sea intolerante a los tribunales de una democracia como el Supremo, al que ve manchado por el juicio del fiscal general.