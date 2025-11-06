Editorial
Las caras de la noticia: 6 de noviembre de 2025
El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada
CONSUELO ORDÓÑEZ▲
La XXIII Jornada Anual de Covite desmonta los mitos terroristas. Pamplona ha acogido la XXIII Jornada Anual de Covite con el título «Desmontar los mitos: Verdad y Memoria ante la legitimación del terrorismo» en referencia a, por ejemplo, los asesinos convertidos en héroes o que las víctimas deben pasar página.
ISABEL DÍAZ AYUSO▲
Apoyo real a los enfermos de ELA y sus cuidadores. La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha una nueva unidad de atención médica para enfermos de ELA y sus cuidadores que, con una gran inversión presupuestaria, se suma a la Red ELA que ya funciona en varios hospitales de la región.
ENRIQUE SANTIAGO▼
Mejor la justicia cubana que el Tribunal Supremo. Enrique Santiago es comunista, nostálgico de la Unión Soviética y acólito de Cuba. Es normal que sea intolerante a los tribunales de una democracia como el Supremo, al que ve manchado por el juicio del fiscal general.
✕
Accede a tu cuenta para comentar