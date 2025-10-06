Editorial
Las caras de la noticia 6 octubre 2025
El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada
JUAN CARLOS ESCOTET▲
ABANCA alcanza la élite financiera. ABANCA se ha consolidado como referencia ibérica en solvencia. La agencia de calificación Moody’s ha incrementado en dos escalones su nota a largo plazo («long-term deposit»), que ha pasado de Baa2 a A3, el rango más alto, con perspectiva «estable».
ROCÍO ALBERT▲
Liderazgo en el empleo industrial. La Comunidad de Madrid ha creado más de 36.000 empleos desde 2019 en la industria de la región, el 15,2% del total nacional en ese período, y eleva la cifra total hasta los 303.600 profesionales en el segundo trimestre de este año.
AITOR ESTEBAN▼
La insaciable voracidad del soberanismo. El soberanismo del PNV siempre quiere más. Ahora, Esteban habla de que el nuevo estatus del País Vasco debería hacerse «antes de fin de año o principios del siguiente» y da por hecho que será inconstitucional y que habrá recursos. Mientras, los problemas reales crecen.
