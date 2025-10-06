Las caras de la noticia 6 octubre 2025

Escotet larazon larazon

ABANCA alcanza la élite financiera. ABANCA se ha consolidado como referencia ibérica en solvencia. La agencia de calificación Moody’s ha incrementado en dos escalones su nota a largo plazo («long-term deposit»), que ha pasado de Baa2 a A3, el rango más alto, con perspectiva «estable».

Entrevista con Rocío Albert López-Ibor, Consejera de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid. © Alberto R. Roldán Fotógrafos

Liderazgo en el empleo industrial. La Comunidad de Madrid ha creado más de 36.000 empleos desde 2019 en la industria de la región, el 15,2% del total nacional en ese período, y eleva la cifra total hasta los 303.600 profesionales en el segundo trimestre de este año.

Reunión entre Pradales y Aitor Esteban en Vitoria Iñaki Berasaluce Europa Press

La insaciable voracidad del soberanismo. El soberanismo del PNV siempre quiere más. Ahora, Esteban habla de que el nuevo estatus del País Vasco debería hacerse «antes de fin de año o principios del siguiente» y da por hecho que será inconstitucional y que habrá recursos. Mientras, los problemas reales crecen.