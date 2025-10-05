El robo a Encarna Sánchez que tal vez no fue tal

Encarna Sánchez resucita como personaje de actualidad con el robo de los cuarenta millones. La historia vital de la periodista está plagada de claroscuros. Las amistades que la querían como Carmen Jara, Maruja Diaz, Paca Rico y Mari Carmen Yepes ya no están para dar la información directa de unas historias que pasaron en la década de los 90. Las cuatro formaban parte de la «mesa camilla», una sección dentro del programa «Directamente Encarna».

Encarna no era una mujer fácil, pero en aquellos años nadie se atrevía a llevarle la contraria y todo el que quería algo tenía que pasar por «la radio de los obispos». Antes de que le diagnosticaran la enfermedad las mujeres de la sección más disparatada del programa viajaban todas juntas a París algún fin de semana. Encarna pagaba todo. En ese grupo no faltaba Isabel Pantoja, que pronto se convirtió en su sombra. Ya era una artista consagrada pero no estaba en el mismo escalón en el que se encontraban Rocío Jurado, Carmen Sevilla o Rocío Dúrcal en aquellos años. Todas las tardes en su programa disponía que se escuchara a Pantoja. Encarna sabía de su poder y lo utilizaba. Unas veces para destruir al personaje y otras, como en este caso, para ensalzarla diariamente.

Encarna ha vuelto a ser noticia por el programa «El precio de...», que presentó hace unos días Santi Acosta. La protagonista era Isabel Pantoja y Encarna como elemento colateral. Uno de los temas que se tocaron fue el famoso robo o desaparición de cuarenta millones de pesetas que la locutora guardaba en su chalé de la Moraleja y del que nunca más se volvió a saber. Hubo acusaciones muy directas hacia el personal que trabajaba en la casa. Hasta que un buen día el robo dejó de interesar.

LA PERIODISTA ENCARNA SANCHEZ DURANTE UN PROGRAMA DE RADIO EN LOS ESTUDIOS DE LA COPE© KORPA korpa GTRES

¿Dónde quedaron los millones? ¿Por qué Encarna dejó de dar información? ¿Hubo o no hubo robo? En el programa «Fiesta», la periodista Eva Cano aseguró que fue la propia Encarna la que lo simuló. Había sacado el dinero para dárselo a María Navarro, mano derecha de Isabel Pantoja, para montar un negocio juntas. ¿Se arrepiente y finge el robo por qué no se atrevía a confesarle a Isabel (Pantoja) que no quería montar algo que ya tenían acordado previamente?», se preguntaba Eva Cano tras su minuciosa investigación. Treinta y dos años después, Encarna ha resucitado mediáticamente.