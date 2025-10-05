Directo
Celta - Atlético, en directo hoy: jornada 8 de LaLiga EA Sport
Los de Simeone buscan otros tres puntos en Balaídos para alargar su excepcional racha de resultados
Celta - Atlético de Madrid: jornada 8 de LaLiga EA Sport, en vivo online
Vuelve Griezmann al equipo titular. El francés repite en el once del Cholo después de la gran victoria en Champions ante el Eintracht Frankfurt.
El Celta recuerda su última victoria ante el Atleti
¡También hay once del Atlético de Madrid!
Oblak, Llorente, Lenglet, Hancko, Le Normand, Koke, Barrios, Giuliano, Nico, Griezmann y Julián.
¡Once del Celta confirmado!
Radu, Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso, Carreira, Damián, Fran Beltrán, Mingueza, Swedberg, Borja Iglesias y Jutglá.
El Celta quiere salir del descenso
El equipo de Giráldez se encuentra actualmente con cinco puntos y penúltimo en liga. Tras la victoria en Europa League, los gallegos quieren aprovechar las buenas sensaciones para sumar tres puntos vitales en este inicio de competición.
El Atleti quiere sumarse a la pelea de la liga
Tras el pinchazo del Barcelona en Sevilla, los colchoneros están ante una gran oportunidad para recortar distancias. De ganar, el equipo de Simeone se pondría a cuatro de los culés y a seis del Madrid.
A las 21:00 horas arrancará el partido en Balaidos. Mucho en juego para los dos equipos, que necesitan los tres puntos.
¡Muy buenas tardes a todos!
Bienvenidos a la retransmisión de este Celta de Vigo-Atlético de Madrid de la jornada 8 de LaLiga EA Sports.
