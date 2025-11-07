Las caras de la noticia: 7 de noviembre de 2025

El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, a su llegada a la rueda de prensa de presentación de los resultados obtenidos por la compañía en 2024, este jueves, en la sede de la energética en Madrid. Mariscal Agencia EFE

Naturgy regresa a los índices bursátiles de MSCI en tiempo récord. La multinacional energética Naturgy que preside Reynés vuelve a formar parte de los índices bursátiles de Morgan Stanley, cumpliendo así con uno de los principales compromisos establecidos en su Plan Estratégico 2025-2027.

Nuevo director general de los servicios jurídicos de la Comisión Europea. El español Alberto de Gregorio Merino será el nuevo director general de los servicios jurídicos de la Comisión Europea, departamento que presta asesoramiento legal al Ejecutivo comunitario y representa a la institución ante los tribunales.

Mercedes González, directora general de la Guardia Civil Borja Sánchez Trillo EFE/ARCHIVO

Una falta de respeto que roza el desprecio. Se ha instalado en el Gobierno sanchista la falta de respeto a las más elementales normas que debe asumir un servidor público. Uno puede vestirse como considere, si quiere, pero no cuando representa a una Institución, y menos, en un acto solemne.