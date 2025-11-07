Editorial
Las caras de la noticia: 7 de noviembre de 2025
El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada
FRANCISCO REYNÉS▲
Naturgy regresa a los índices bursátiles de MSCI en tiempo récord. La multinacional energética Naturgy que preside Reynés vuelve a formar parte de los índices bursátiles de Morgan Stanley, cumpliendo así con uno de los principales compromisos establecidos en su Plan Estratégico 2025-2027.
ALBERTO DE GREGORIO MERINO▲
Nuevo director general de los servicios jurídicos de la Comisión Europea. El español Alberto de Gregorio Merino será el nuevo director general de los servicios jurídicos de la Comisión Europea, departamento que presta asesoramiento legal al Ejecutivo comunitario y representa a la institución ante los tribunales.
MERCEDES GONZÁLEZ▼
Una falta de respeto que roza el desprecio. Se ha instalado en el Gobierno sanchista la falta de respeto a las más elementales normas que debe asumir un servidor público. Uno puede vestirse como considere, si quiere, pero no cuando representa a una Institución, y menos, en un acto solemne.
