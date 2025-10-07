Editorial
Las caras de la noticia 7 de octubre 2025
El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada
GONZALO GORTÁZAR▲
Sentido común para mejorar el mercado de alquiler. Gonzalo Gortázar ha advertido de que no se están tomando medidas para que se corrija el desequilibrio entre la demanda y la oferta de viviendas y ha pedido más protección al arrendador para incentivar el alquiler.
F. GRANDE-MARLASKA▼
En política se puede hacer de todo menos el ridículo. Fernando Grande Marlaska ha expresado su «satisfacción» por las manifestaciones que se han producido en España para respaldar a la flotilla de Gaza y ha defendido que han sido claves en la propuesta de acuerdo de paz. Por lo visto, hablaba en serio.
ANA REDONDO▼
Enésima versión sobre el caso de las pulseras. Es complejo seguir el relato armado por el Gobierno para desactivar el escándalo de las pulseras. La ministra ha cambiado el guion sin empacho alguno. Todo arrancó como un bulo de la derecha y lo último es que no descarta sentencias absolutorias por la negligencia.
✕
Accede a tu cuenta para comentar