Las caras de la noticia 7 de octubre 2025

Economía/Finanzas.- Gonzalo Gortázar (CaixaBank), nombrado presidente no ejecutivo de VidaCaixa Europa Press

GONZALO GORTÁZAR▲

Sentido común para mejorar el mercado de alquiler. Gonzalo Gortázar ha advertido de que no se están tomando medidas para que se corrija el desequilibrio entre la demanda y la oferta de viviendas y ha pedido más protección al arrendador para incentivar el alquiler.

Marlaska cree que la flotilla y manifestaciones de la sociedad civil han contribuido a la propuesta del acuerdo de paz Europa Press

F. GRANDE-MARLASKA▼

En política se puede hacer de todo menos el ridículo. Fernando Grande Marlaska ha expresado su «satisfacción» por las manifestaciones que se han producido en España para respaldar a la flotilla de Gaza y ha defendido que han sido claves en la propuesta de acuerdo de paz. Por lo visto, hablaba en serio.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo Europa Press

ANA REDONDO▼

Enésima versión sobre el caso de las pulseras. Es complejo seguir el relato armado por el Gobierno para desactivar el escándalo de las pulseras. La ministra ha cambiado el guion sin empacho alguno. Todo arrancó como un bulo de la derecha y lo último es que no descarta sentencias absolutorias por la negligencia.