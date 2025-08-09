Las caras de la noticia: 9 de agosto de 2025

Francisco Reynés Naturgy

FRANCISCO REYNÉS▲

La Audiencia Nacional da la razón a Naturgy. La Audiencia Nacional ha decretado el archivo de la querella que la Fiscalía interpuso contra la energética Naturgy por acusación de elevar los precios de la luz. El Juzgado Central de Instrucción número 2 acordó el archivo del caso tras negar cualquier actuación irregular..

Elma Saiz cree "incomprensible" que el PP no dé "un paso atrás" en la moción de Jumilla Jesús Diges Agencia EFE

ELMA SAIZ▼

Pretende desviar la atención de los problemas reales. La ministra Saiz, al mando del Gobierno mientras Sánchez está en La Mareta, sigue las instrucciones recibidas y pretende estirar cualquier asunto, como el de Jumilla, para no hablar de los casos que afectan a los socialistas.

Montse Mínguez será la nueva portavoz del PSOE y tendrá a Enma López como adjunta

MONTSE MÍNGUEZ▼

Lo suyo son erratas; lo de los otros, mentiras. La inquisitoria campaña de los currículums iniciada por Óscar Puente, y seguida por Mínguez, sigue provocando daños en el PSOE. El último afectado es el vicepresidente primero del Congreso, el socialista Gómez de Celis, que ha corregido unas «erratas».