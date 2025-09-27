Si pudieran comprar una ciudad, ¿por cuál se decidirían? Manuel Vilas, en «Ciudades en venta», hace un itinerario poético por algunas de las que ha recorrido como escritor, poeta y repartidor de historias, sensaciones y anticipos. Porque en la poesía, también hay premoniciones. De muestra, las que encerraba ese «Poeta en Nueva York» de un Lorca que tal vez preveía una espantosa Guerra Mundial y una previa y no menos aterradora Guerra Civil.

La ciudad en la poesía moderna es un tema central desde que Baudelaire convirtió París en escenario de su anonimato, anclado entre la belleza y la sordidez. Lo recordó otro poeta, Luis García Montero, mientras repasaba, en la presentación del poemario, las ciudades escritas y descritas por un Vilas convertido en flâneur: ese paseante solitario que se mezcla con la multitud y la observa, sin formar parte de ella. Además, la ciudad es el espacio donde se concentran las maravillas y atrocidades urbanísticas que retratan momentos y talantes de los países.

Vilas aprovecha su mirada sobre ellas para explorar las transformaciones que están produciéndose en este mundo globalizado y que preconizan cambios estéticos, morales y políticos que nadie sabe a dónde conducirán. Entreverado con el temor a un futuro misterioso, aparece el amor, siempre capaz de ponerse en el lugar del otro y de enfrentarse a la injusticia, esgrimido como arma desde la voz poética y desgarradora del autor; también la libertad como anhelo imprescindible. Y el humor ácido como herramienta para combatir a lo que venga.

La experiencia compartida de las «Ciudades en venta» de Vilas, pasea al lector por un Nueva York donde se sueña con ser Quinta Avenida y puente de Brooklyn y Estatua de la Libertad y se devoran donuts glaseados; o por un Chicago donde nieva a las cinco de la mañana… No faltan el Madrid que le enamoró al llegar y con el que ahora protagoniza un matrimonio cansado, ni el Iowa de la canción «lenta, melancólica y dulce» de Willie Nelson y Johnny Cash; tampoco el feísmo de Logroño y la lealtad a Barbastro, que es su tierra, y donde recibió la orden taxativa: «Si me amas, pon en venta todas las ciudades de la tierra».