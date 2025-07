Mañana miércoles comparece ante el Congreso de los Diputados Pedro Sánchez para explicar lo que en apariencia no tiene explicación posible. Siendo el cuarto pasajero del Peugeot y estando los otros tres encausados o en la cárcel, raro resulta que no estuviera al día de la mayoría de las tropelías de sus compinches de partido. Amén de la denunciada corrupción dineraria y política, llama la atención la más que presunta corrupción electoral. Las revelaciones de que la banda de los cuatro no tenía remilgos a la hora de manipular votos, da para pensar. El informe de la UCO de la Guardia Civil narra la conversación del 13 de julio de 2014, enmarcada en las primarias para la elección del nuevo secretario general del PSOE, en la que Santos Cerdán le dice a Koldo García: «Cuando termines, apuntas como que han votado esos dos que te faltan sin que te vea nadie y metes las dos papeletas». Koldo le respondió poco después con un lacónico «ya está». Cabe recordar que en esas primarias, los oponentes al sanchismo habían denunciado una «escandalosa» manipulación de las elecciones en Sevilla y que antes había sido la vieja guardia socialista quien acusó a Pedro Sánchez de protagonizar un bochornoso Comité Federal con una urna ilegal, siendo tildado por sus compañeros de «tramposo» por promover un «pucherazo» con una votación sin comprobar cuántas papeletas se metían en la urna.

Sostiene José María Aznar que «cuando uno es capaz de adulterar unas elecciones en su partido, ¿por qué no va a ser capaz de alterar unas elecciones generales? No hay que pensar que alguien que asalta una joyería no está dispuesto a asaltar un banco. Los límites no existen», dice el expresidente del PP.

Sobre todo, si uno es amigo y seguidor de George Soros, la primera persona a la que Sánchez recibió en su despacho oficial tras ganar la moción de censura contra Mariano Rajoy. Con él o con su hijo Alexander se ha reunido en al menos cinco ocasiones, en España o en Estados Unidos.

Soros, acusado de invertir miles de millones de dólares en comprar voluntades de políticos y medios en todo el mundo, aparece como el principal responsable de manipular las elecciones en Europa a través del voto por correo, según documentos desclasificados de los que se hizo eco el ex DOGE norteamericano Elon Musk. El voto por correo ha sido objeto de numerosas denuncias por irregularidades en España, con compra de papeletas en las elecciones municipales Melilla y en otras poblaciones, por la supuesta facilidad de manipulación y ausencia de custodia policial de las sacas en las oficinas postales. Recientemente hemos sabido que la fontanera de Santos Cerdán, Leire Díez, se encargó de coordinar el voto por correo en España, según ella misma reconoció por carta.

El ex jefe de la inteligencia militar venezolana, Hugo «Pollo» Carvajal, detenido en Estados Unidos, ha declarado en el procedimiento que se sigue contra él, que se manipularon las elecciones en 70 países (a través del voto por correo), entre ellos España, USA, Brasil, Venezuela, Argentina y Bolivia, con dinero del Cartel de los Soles, y dirigido por Soros y su hijo Alexander. El Pollo, expuesto a una previsible condena de decenas de años de cárcel, se ha prestado a colaborar con la Justicia.