Los días en que Taylor Swift perdió la inocencia

La chica más famosa del planeta pop pensaba que iría de un lado hacia otro, llenando tres noches seguidas los mayores aforos de la ciudad sin que nada le afectara, pendiente aún su apoyo a Kamala Harris, en fin, cosas «normales». Pero resulta que el mundo no es la normalidad que vende Taylor Swift, un par de piropos a sus seguidoras en plan libro de autoayuda. Hasta aquí. Queridas «swifties», bienvenidas al mundo real. Tal vez nunca habéis pensado a quién hay que lanzarle una bomba, sois tan jóvenes, pensáis que todo eso no os afecta, pero sí. Todo acto es político. Los conciertos de Taylor abrigan un lugar en el mundo en el que se está calentito porque primero se llora y luego uno se recompone hasta alcanzar el éxtasis. Esas son las reglas moñas de Occidente. Sí. Taylor, tú también tendrás que decidir de qué lugar te pones. No vale solo con posar y derramar tus canciones en un estadio de fútbol como hiciste en España. Eres la reina de Occidente y, por tanto, un objetivo a batir. A estos les da igual que seas conservadora o progresista y que estés a un tris de dar tu apoyo a Kamala Harris. O no. Igual estarían encantados de que la furia populista de Trump arrasase porque así tendrían más apoyos en el mundo civilizado.

Lo diré sin ánimo de herir. A los terroristas les da igual. El caso es que eres la jodida Taylor Swift y la gente te sigue por todo el orbe. A ti, sin embargo, te da repelús ponerte de lado de una pancarta. De acuerdo, sois tan monas, con las botas cowboy y el rosa antes de empezar un concierto, pero resulta que el mundo no es como lo pintáis. Hay asuntos, más allá de Kamala Harris y alguna que otra gilipollez adolescente tratada en tus vídeos, que hay que resolver, y algunos conllevan mancharse las manos de sangre, no vale el maquillaje gastado.

Llegados a este punto, ¿vas a seguir escondida con tus brillos como si no hubiera pasado nada? El caso es que sí ha pasado. Ese discurso de la paz mundial ya no desemboca. Entonces tienes que decidir. Si Israel o Palestina. Ya, sé que te costará, porque pensabas que esto era como decirlo en un campus de Estados Unidos, pero no. En el mundo real, todo es diferente, incluso tu frágil y envidiable delgadez.

Taylor Swift se ha convertido en un agente político y como tal ha de comportarse a partir de ahora. Tus canciones tienen un significado. Los estribillos son látigos que fulmina todo un universo. Se estaría cómodo saludar detrás del vídeo, pero en el ataque inglés y en el intento de Viena estabas tú detrás. Representas algo. E igual no te gusta.