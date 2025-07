Diccionario sanchista para tiempos delictivos

El caso PSOE no es un escándalo: es un ecosistema. Con geografía propia (Soto del Real), mitología (el renacido Sánchez), criaturas exóticas (escoltas millonarios, misses enchufadas, suegros con sauna) y su propio idioma. Para entenderlo, aquí va un diccionario esencial de términos que resumen la trama más desvergonzada del poder socialista:

Ábalos, José Luis

Exministro, exmaestro y ex de casi todo, menos de sí mismo. Bachatero institucional, amante de la noche y de las metáforas en rueda de prensa. Protagonista principal del “caso Koldo”, putero legendario, según las grabaciones; seductor de medio cuerpo y verbo meloso, según él. Ha elevado el "no me consta" a categoría filosófica.

Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias)

Empresa pública de trenes, convertida en escenario de adjudicaciones bajo sospecha y epicentro del “caso Koldo”. Aquí, las vías no siempre llevan a buen puerto, pero sí a sumarios judiciales.

Begoña Gómez

Esposa del presidente, investigada por corrupción y tráfico de influencias. Su nombre aparece en contratos, cartas de recomendación y adjudicaciones públicas, siempre en el filo entre la gestión eficiente y el privilegio marital. Dice que todo es una conspiración de la ultraderecha.

Bochornómetro

Instrumento imaginario que mide la desvergüenza institucional. Salta cuando los portavoces dicen “todo es legal” mientras se archivan discos duros.

Bulo

Mentira organizada… si la cuenta la derecha. Si la cuenta Moncloa es “relato en construcción”. Hoy todo es un bulo, hasta que lo confirma el juez.

Burdel administrativo

Eufemismo para describir la red informal de scorts, amigas, misses y relaciones públicas que acabaron enchufadas en lo público o vinculadas a comisionistas.

Cerdán, Santos

Exsecretario de Organización, en prisión provisional por corrupción. Su caída ha sido el detonante de la mayor crisis interna del PSOE en décadas.

Charomilitantes

Defensoras de la causa sanchista desde la oligofrenia. Mezclan feminismo de autoayuda con obediencia ciega al presidente. Llaman “fascista” a cualquiera que cuestione la pureza del líder. Golpean con el bolso y se ponen bolsa de plástico en la cabeza si llueve.

Cloaca

Nombre de guerra de todo aparato policial o mediático que no sirve al gobierno.

Cohecho

El arte de recibir sobres, favores, regalos, transferencias o marisco a cambio de decisiones públicas. En el PSOE, una disciplina con solera.

David Sánchez Pérez-Castejón (hermano del presidente)

Tras obtener un puesto creado a medida, cobraba como jefe de oficina sin ir a la oficina. Procesado por prevaricación y tráfico de influencias.

Enchufismo

Colocación de familiares, proveedoras íntimas, señoritas accesibles y amigos en cargos públicos sin concurso. Práctica perfeccionada en la última década.

ERE

Escándalo de corrupción en Andalucía. Más de 600 millones evaporados. El PSOE aún dice que fue una "anomalía histórica". Lo fue: por lo descomunal.

Escorts

Mujeres que aparecen en la trama Koldo como acompañantes, intermediarias o beneficiarias. Algunas vinculadas a contratos públicos y relaciones con comisionistas.

Fango

Todo lo que incomoda al Gobierno.

Fiscal General del Estado (Álvaro García Ortiz)

Primer jefe del Ministerio Fiscal de la historia imputado.

Hemeroteca

Archivo que arruina cada narrativa, pero la eleva a categoría de arte moderno: como cuando el presidente dijo “nadie de mi entorno está siendo investigado”, ahí está el vídeo.

Igualdad

En el PSOE, la igualdad de género ha llegado también al banquillo: la lista de imputadas crece y la distinción entre “miss”, “señorita”, esposa, pareja o colaboradora es, para el sumario, solo cuestión de matiz.

Imputación

Si afecta al PP, es corrupción. Si afecta al PSOE, es “lawfare”.

Isabel Pardo de Vera

Ex presidenta de Adif y ex secretaria de Estado de Transportes. Imputada en el “caso Koldo” por presunta adjudicación irregular de contratos y tráfico de influencias.

Jueces

Buenos, si archivan. Fachas si investigan.

Koldo García

Exportero de puticlub, exescolta de Ábalos. Epicentro del caso que lleva su nombre, grababa todo como si sospechara —con razón— que algún día sería serie.

Lawfare

Término anglosajón que significa "guerra jurídica". En boca del PSOE, se convierte en el comodín perfecto para desacreditar cualquier investigación judicial incómoda.

Malversación

El delito favorito de quienes confunden el presupuesto estatal con su cuenta corriente. En el PSOE, dicen que no es robo, sino redistribución afectiva.

Módulo de respeto

Zona de la cárcel reservada a internos que cumplen las normas y buscan tranquilidad. El destino soñado de cualquier político con expectativas de condena.

Negligé

Lencería fina confeccionada en tejidos ligeros como seda, satén o encaje, diseñada para usarse en la intimidad. Gasto imputable a pagos en especie o a servicios VIP dentro de la trama más lúdica del escándalo. No hay ticket.

Óscar Puente

Ministro de Transportes, tuitero compulsivo (que se desdobla en perfiles falsos de admiradores que él mismo administra) cuyos rasgos simiescos son científicamente destacables. Su papel: ejercer de ariete contra los críticos internos y, en el último Comité Federal, protagonizar el enfrentamiento más directo con Emiliano García-Page.

Page, Emiliano García

Presidente de Castilla-La Mancha y barón crítico. Pide elecciones y cuestión de confianza, pero a la hora de la verdad, aplaude a Sánchez.

Patricia Úriz Iriarte

Esposa de Koldo García, imputada por blanqueo y enriquecimiento ilícito, fue expulsada del partido con la misma rapidez con la que se congelan cuentas en Suiza.

Pedro Sánchez

Simplón de origen y narcisismo zafio. Fue el galán improbable que resucitó de sus cenizas en las primarias y acabó creyéndose el mito. Hoy, enjuto y solemne, camina sobre el fango elevando la hipocresía y la jeta a género literario.

Periodistas del régimen

Columnistas y tertulianos cuya misión es lamer groseramente y explicar que la corrupción socialista es una invención mediática a cambio de gratificaciones varias.

Prevaricación

Firmar lo que no se debe, sabiendo que no se debe.

Pucherazo (primarias del PSOE)

Elección de Sánchez en 2017, entre censos mágicos y urnas sin testigos. Fue tan transparente que nadie vio nada.

Salazar, Francisco

Hombre de confianza de Sánchez, apartado tras ser acusado de acoso sexual por varias mujeres del partido. Su caso ha puesto en entredicho la estrategia de regeneración y tolerancia cero frente al machismo en el PSOE.

Sauna

Local de vapor y fricción donde se mezclan el calor humano y las sociedades limitadas. En la tradición escandinava, un rito de limpieza; en la tradición política socialista, un epígrafe fiscal que suele aparecer cerca del suegro del presidente.

Soto del Real

Centro penitenciario de referencia para VIPs. Donde los corruptos no cumplen condena, la posan con vistas a la redención mediática.

Talego

Jerga carcelaria para “cárcel”. El destino final de los que confunden la política con el saqueo.

UCO

Hasta hace poco, solo la conocían jueces y narcos. Hoy la menciona tu cuñado en la cena. Brazo de élite de la Guardia Civil, especializada en corrupción, blanqueo y delitos económicos, pero convertida en fenómeno mediático desde que empezó a pisarle los talones al Gobierno.

Vergüenza torera

Cualidad ausente.

Yo no sabía nada.

Epitafio de Pedro Sánchez.

Zapatero

Padre espiritual de la negación dulce. Siempre disponible para relativizar cualquier escándalo con mirada zen y verbo pausado.