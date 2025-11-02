El PP entrega la cabeza de Mazón al PSOE

Al final, la campaña de la izquierda para acabar con Mazón ha tenido éxito. Por supuesto, no servirá para nada, porque continuará hasta las autonómicas. A estas alturas podemos constatar que la ingenuidad del PP no tiene límites y sus dirigentes no entienden el carácter frío e implacable de Sánchez. La catástrofe provocada por la DANA era una oportunidad que no iba a desaprovechar con la inestimable colaboración de la izquierda mediática que se juega mucho con la continuidad del líder del PSOE. Por otra parte, Mazón era una pieza de caza fácil, porque desde el primer momento se enredó en una maraña de mentirijillas que destruyeron su credibilidad. El error de no contar la verdad desde el primer momento fue la mejor munición para sus enemigos. Nadie se aclara con la cronología desde que comenzó la comida en El Ventorro hasta que llegó al Cecopi. Esto ha dado pábulo a los más variados rumores e interpretaciones mientras Sánchez y su Gobierno se dedicaban al escapismo. Como siempre, no tiene ninguna responsabilidad y Mazón se convirtió en la encarnación del mal. Era el culpable perfecto para todo el mundo. La única opción lógica es que hubiera dimitido inmediatamente, al margen de que fuera inocente o culpable. Esto es algo que determinará una sentencia judicial y no la agitación de la calle que tan eficaz resulta siempre para la izquierda. En este momento, su caída no sirve realmente para nada. Ni Mazón ayudó en su defensa ni el PP supo ver lo que iba a suceder. Nadie fue capaz de analizar fríamente la situación y entender que el enfado de los familiares de las víctimas no dejaría de aumentar. No hay que olvidar el eficaz papel de la izquierda mediática, como sucedió con los terribles atentados del 11-M o la sentencia que sirvió para justificar la moción de censura contra Rajoy. Llevamos meses con reportajes, noticias y declaraciones de los sanchistas y sus aliados contra Mazón. Se le declaró culpable sin derecho a defensa desde el primero momento. Es lo que se hizo, también, contra Paco Camps y Rita Barbera. En cambio, lo han intentado contra Ayuso y han fracasado, aunque tienen esperanzas contra Juanma Moreno por los cribados y Mañueco por los incendios. En esto creo que también fracasarán.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)