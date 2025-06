La feliz ignorancia de Alegría, Puente y López

Hay que reconocer que Pilar Alegría tiene razón cuando dice que «algunos jueces hacen cosas difíciles de entender», refiriéndose al auto del magistrado Ángel Hurtado. En primer lugar, tiene que leerlo, cosa que evidentemente no ha hecho, a lo que hay que añadir unos mínimos conocimientos de Derecho, que hemos constatado que no los tiene. Ha sido muy imprudente en sus declaraciones y poco respetuosa hacia un magistrado del Tribunal Supremo que está rodeado de un incuestionable prestigio profesional. No hay que ser un gran jurista para entender que ha sido riguroso en su instrucción. Estos días escuchamos opinar sobre esa resolución judicial a personas ignorantes sobre el Derecho y fanáticos en su férrea defensa del sanchismo. Alegría no es un caso aislado, porque forma parte, con los Lopeces y Puente, del sanchismo más obcecado. Este último intenta que se le reconozca la condición de jurista, pero no es posible hacerlo porque es muy poco riguroso en sus críticas. El ministro compite con su compañero Óscar López a ver quién la dice más gorda. En algún momento confié en que el abogado vallisoletano, cuya hermana es una brillante y respetada fiscal que es alto cargo del Gobierno, pudiera abandonar las críticas de brocha gorda y actuar como alguien que ha estudiado Derecho, pero debe ser misión imposible.

La osadía de la campaña sanchista contra el juez Hurtado pone de manifiesto su desesperación. Sus promotores tienen conocimientos jurídicos sin que sepamos cómo los adquirieron; pueden determinar la calidad de las pruebas, insinuar que está prevaricando y que hay una cacería contra el Fiscal General. Estamos ante informaciones y opiniones salidas o inspiradas en los argumentarios partidistas, aunque bastante endebles, que solo persiguen desacreditar a un juez que ha tenido que afrontar la instrucción más complicada y polémica de su carrera. Es una vergüenza que se insinúe que todo es fruto del malestar de los jueces del Supremo por la amnistía y que las afirmaciones que se vierten están carentes de pruebas que las avalen. Los ministros hacen un flaco favor al Fiscal General politizando la resolución judicial. Lo tratan como si fuera uno de los suyos y ponen en cuestión su independencia. Es lamentable que no respeten al Poder Judicial.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)