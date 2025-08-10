Fuego amigo con la «titulitis»

La guerra de los títulos desatada por el Gobierno contra el PP ha empezado a recibir fuego amigo y va camino de entrar en implosión desde dentro. Fuentes consultadas por LA RAZÓN confirman que en el gabinete de asesores de la Presidencia «todos son personas de la Academia». Oxford, Harvard, Georgetown o Bolonia son algunos de los centros de élite en los que se han curtido los expertos que asesoran al presidente, especializados en Ciencia Política, Sociología y Economía, sin más ascendencia dentro del PSOE que cierta afinidad ideológica. Pero a tenor de sus últimas decisiones y de la imagen que el presidente tiene entre los ciudadanos –la peor en la historia de la Democracia desde la Transición–, de qué sirve esta «titulitis» si el resultado es tan deficiente. A lo mejor en Moncloa es hora de que dejen de mirar los currículums y centren sus pesquisas en la valía real.