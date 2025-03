Tras anunciar el presidente de los Estados Unidos la suspensión de la ayuda a Europa, el viejo continente, si quiere hacer frente a la guerra, deberá incrementar el gasto militar y organizar unos Ejércitos eficaces que preserven la paz.

A Pedro Sánchez no le ha quedado otro remedio que sumarse a la decisión de Bruselas, sabiendo que varios de los partidos que conforman Sumar están en contra de gastar más en atención militar. Yolanda Díaz Iscariote vive sin vivir en ella, azotada desde dentro por el Partido Comunista e Izquierda Unida, y desde fuera por Podemos.

A Pedro Sánchez, en consecuencia, no le queda otro remedio, tal vez, que apelar al Partido Popular para cumplir con el compromiso contraído en Europa. Alberto Núñez Feijóo se encuentra vacilante porque el PP no se puede negar a que se incremente el gasto en defensa. Sí puede, sin embargo, sortear la trampa tendida por el sanchismo. Feijóo, al margen de su actitud de ayer en la entrevista con Sánchez, debe proclamar a los cuatro vientos que apoya el incremento de gasto en defensa, pero que no está de acuerdo con la propuesta sanchista. El Partido Popular podría propugnar, según algunos de sus dirigentes, que la subida del gasto militar se instale este mismo año en el 4 por ciento. Y que, por consiguiente, votará no en el Congreso de los Diputados a la macilenta propuesta del sanchismo gobernante.

Son muchos los pesos pesados del partido liberal conservador que, sin criticar la actitud de Feijóo en Moncloa y su posterior intervención en televisión, coinciden en esta fórmula para provocar una situación límite a Pedro Sánchez, abandonado por diversas fuerzas de izquierda y de extrema izquierda, desde Podemos a Izquierda Unida.

A Konrad Adenauer, el sabio democristiano alemán, le complacía desbordar a sus rivales yendo más allá de sus propuestas. No sé que hará Alberto Núñez Feijóo. Sí sé que en sus filas milita una diputada, Cayetana Álvarez de Toledo, que se ha convertido en el gran alfil de la dialéctica parlamentaria del centro derecha. Y que si se le encomienda a ella la defensa de una posición hostil a Pedro Sánchez en su proyecto militar descuartizará al sanchismo ante los diputados del Congreso.

Luis María Anson de la Real Academia Española